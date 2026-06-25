Subsidio Eléctrico: ¿Quiénes reciben el monto más alto del beneficio?

25 jun. 2026 - 20:00 hrs.

El Subsidio Eléctrico es un beneficio transitorio impulsado por el Gobierno de Chile para los años 2024, 2025 y 2026, destinado a ayudar a los hogares más vulnerables del país mediante un descuento semestral en las cuentas de electricidad.

Se trata de un aporte de alcance nacional dirigido a clientes residenciales sujetos a regulación de precios de todas las empresas y cooperativas eléctricas que operan en Chile.

El monto del beneficio varía según la cantidad de integrantes que tenga cada hogar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH), por lo que algunas familias reciben un descuento mayor que otras.

¿Quiénes reciben el monto más alto del Subsidio Eléctrico?

Los montos definidos para el beneficio son los siguientes:

Hogares de 1 integrante: $17.346. Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548. Hogares de 4 o más integrantes: $32.224.

De esta forma, los hogares conformados por cuatro o más personas son los que reciben el monto más alto del Subsidio Eléctrico.

El beneficio es semestral y se aplica en seis cuotas mensuales, las que comenzarán a reflejarse en las cuentas de electricidad desde septiembre de 2026, dependiendo de los ciclos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

¿Cómo solicitar el Subsidio Eléctrico?

La postulación al Subsidio Eléctrico solo puede realizarse durante los períodos establecidos para cada convocatoria.

Los interesados pueden solicitar el beneficio a través de la página web del Ministerio de Energía (en este enlace). También puedes solicitarlo a través de los canales presenciales y telefónicos de ChileAtiende y mediante la Ventanilla Única Social (clic aquí).

Si el trámite se realiza de manera online, el solicitante deberá ingresar con su ClaveÚnica y completar la información requerida.

Al momento de realizar la solicitud, se deberán ingresar los siguientes antecedentes:

Región donde vive.

donde vive. Comuna donde vive.

donde vive. Empresa o cooperativa eléctrica que entrega el suministro.

que entrega el suministro. Número de cliente .

. Correo electrónico de contacto.

de contacto. Número de teléfono.

Además, el sistema solicitará declarar si el hogar forma parte de una agrupación de viviendas. Una vez completada la postulación, el usuario recibirá un correo electrónico con el resumen de la información ingresada y la confirmación de su solicitud.

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