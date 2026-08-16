Temblor se registra en el norte del país: Revisa la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 17:06 horas, un fuerte temblor de magnitud preliminar 5.2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile; sin embargo, minutos después el sismo fue cifrado en una magnitud de 4.8.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 72 km al sureste de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 210 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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