Temblor se registra en el norte del país: Revisa la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico

16 ag. 2026 - 17:17 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 17:06 horas, un fuerte temblor de magnitud preliminar 5.2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile; sin embargo, minutos después el sismo fue cifrado en una magnitud de 4.8.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 72 km al sureste de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 210 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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