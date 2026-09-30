No siempre se llamaron así: Las estaciones del Metro de Santiago que han cambiado de nombre

30 sept. 2026 - 18:03 hrs.

¿Qué pasó?

Aunque hoy sus nombres son conocidos por millones de pasajeros que utilizan diariamente la red, algunas estaciones del Metro de Santiago no siempre se llamaron como las conocemos actualmente. Con el paso de los años, distintas estaciones fueron cambiando su denominación por diferentes motivos. ¿Recuerdas cómo se llamaban antes?

Uno de los casos más conocidos es Universidad de Santiago, en Línea 1. La estación fue conocida originalmente como Universidad Técnica, denominación vinculada a la antigua Universidad Técnica del Estado. Cuando esta institución fue reestructurada y dio paso a la actual Universidad de Santiago de Chile, la estación también adoptó su nuevo nombre en 1981.

Otro cambio ocurrió en Línea 1 con Pila del Ganso, nombre con el que fue inaugurada la estación, debido a una antigua fuente ornamental ubicada en el sector. En 2005, el directorio de Metro aprobó cambiar su denominación a San Alberto Hurtado, en el contexto de la reciente canonización del sacerdote y debido a la cercanía del Santuario y del Hogar de Cristo.

También está Rondizzoni, estación de la Línea 2 que en sus inicios incorporaba el nombre Famae en su denominación. Con el tiempo, pasó a utilizar únicamente el nombre Rondizzoni.

Nombres que cambiaron antes de la inauguración

Pero no todos los casos corresponden a estaciones que hayan funcionado durante años bajo una denominación anterior. Uno de ellos es Puente Cal y Canto, en Línea 2.

La estación fue proyectada inicialmente con el nombre Mapocho, debido a su ubicación cercana al río y a la Estación Mapocho. Sin embargo, durante los trabajos de excavación se encontraron restos del antiguo puente de Cal y Canto, por lo que finalmente se optó por ese nombre.

Así, detrás de los nombres que millones de pasajeros escuchan diariamente, también hay parte de la historia de Santiago: estaciones que modificaron oficialmente su denominación y otras que tuvieron un nombre proyectado antes de quedar con el que conocemos actualmente.

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