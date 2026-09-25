Metro avanza con puertas de andén en Línea 1: Esta es la estación donde comenzaron los trabajos

25 sept. 2026 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

Los andenes de la Línea 1 de Metro de Santiago están cambiando. El sistema avanza con la instalación de una tecnología que busca reforzar la seguridad de los pasajeros y reducir situaciones que pueden afectar el funcionamiento de los trenes.

Este viernes, el tren subterráneo comenzó los trabajos para instalar puertas de andén en una nueva estación. La medida forma parte del proyecto que contempla extender esta tecnología a toda la Línea 1 durante los próximos años.

¿En qué estación comenzaron los trabajos?

"Comenzamos con la instalación de Puertas de Andén en estación Ecuador L1, una tecnología que mejora la seguridad y experiencia de viajes de miles de personas", informó Metro en su cuenta de X.

Además, entregó las siguientes indicaciones:

Durante este proceso las puertas de mantendrán abiertas

Mantente detrás de la línea amarilla.

Verifica que el tren esté en el andén antes de cruzar las puertas

¿Qué busca la instalación de Puertas de Andén?

La incorporación de esta tecnología permitirá reducir incidentes asociados a factores externos que pueden afectar la operación, como la presencia de personas en la vía, la caída de objetos o los ingresos indebidos a la zona de circulación de los trenes.

Con ello, el proyecto apunta a favorecer la frecuencia y regularidad del servicio y, especialmente, evitar interrupciones.

¿Cuándo estarán en todas las estaciones?

El proyecto contempla que durante 2026 sean seis las estaciones de Línea 1 que cuenten con Puertas de Andén en ambos sentidos.

La meta es completar la instalación en las 27 estaciones de la línea durante 2028, también en ambos sentidos.

La modernización considera una inversión cercana a los US$190 millones y contempla mejoras en seguridad y operación en una línea que concentra cerca del 40% de los viajes realizados en Metro de Santiago.

San Pablo ya tiene las nuevas puertas

Ecuador no es la primera estación de Línea 1 en incorporar esta tecnología. En junio pasado, Metro inauguró las nuevas Puertas de Andén en ambos sentidos de San Pablo.

La intervención incluyó puertas automáticas a lo largo de los andenes, nuevas pantallas informativas y otras mejoras tecnológicas.

Los trabajos en esa estación se han realizado sin detener la operación habitual de Metro, por lo que el servicio continúa mientras se ejecutan las obras.

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