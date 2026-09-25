Gobierno prepara plan de emergencia ante eventual restricción de diésel desde EEUU: "Si eso ocurriera, vamos a actuar"

25 sept. 2026 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno prepara un "plan de emergencia" ante el impacto que podría generar en Chile una restricción de las exportaciones de diésel desde Estados Unidos.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, explicó que el Ejecutivo sigue permanentemente el escenario internacional, que podría afectar los precios de los combustibles.

"Este es un problema serio"

"Estamos monitoreando esa situación, una situación compleja que se va moviendo hora a hora. Y si efectivamente eso ocurre, vamos a tener un plan de emergencia para tratar de paliar esos negativos efectos", señaló Mas en conversación con Radio Universo.

Entre las alternativas consultadas aparecen el Mepco, subsidios, medidas relacionadas con las cuentas del gas e incentivos para utilizar otros combustibles. El secretario de Estado, sin embargo, evitó precisar cuáles serían finalmente aplicadas.

"Hay varias palancas que podemos mover, no se las voy a poder adelantar hoy día", sostuvo el biministro, para luego agregar: "Este es un problema serio, así que si eso ocurriera, vamos a actuar".

Preocupación por precio de los combustibles

La preocupación surgió después de que el Presidente José Antonio Kast advirtiera sobre una eventual reducción de las exportaciones estadounidenses de diésel durante 90 días.

El Mandatario señaló que una disminución de 10% en la disponibilidad mundial del combustible podría tener consecuencias relevantes. "Eso va a tener un efecto colateral muy duro, muy serio", afirmó.

Por ahora, la eventual restricción de Estados Unidos no se ha concretado y el Gobierno continúa monitoreando su evolución.

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