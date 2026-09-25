SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor de magnitud 5,2 en la zona central

25 sept. 2026 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la tarde de este viernes la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país tras un sismo de magnitud 5,2 en la zona central.

¿Qué dijo el SHOA tras el fuerte temblor?

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indicó el organismo.

De acuerdo a los datos entregados por Sismología, el temblor se registró a las 12:29 horas, a 38 km al oeste de Navidad, en la región de O'Higgins, con una profundidad de 24 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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