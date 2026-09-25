Cliente agrede a trabajadora de OXXO en Las Condes: La insultó por ser extranjera, le lanzó productos y la escupió

25 sept. 2026 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

Indignación ha generado un video en el que se ve a un cliente agrediendo a una trabajadora de un local OXXO en la comuna de Las Condes. El hombre la insultó con expresiones xenófobas, le lanzó productos y posteriormente la escupió.

"Usted me está faltando el respeto"

El registro comienza con insultos y expresiones relacionadas con la nacionalidad de la mujer, quien es extranjera y trabaja como cajera en la sucursal: "Vienen a abusar de la gente", se le escucha decir al hombre apenas empieza el video, donde no se aprecia el origen de la discusión.

La trabajadora cuestiona sus dichos y le responde: "¿Y eso es culpa mía?". Ante esto, el cliente insiste en sus acusaciones. "Usted me está faltando el respeto. Yo no tengo por qué aguantarle a usted", le comenta la cajera.

El hombre vuelve a referirse a la nacionalidad de la trabajadora: "Y yo tampoco se lo voy a aguantar y menos viniendo de afuera".

"¿Y eso qué tiene que ver? ¿Porque yo soy extranjera lo tengo que aguantar a usted? Usted está bien desubicado", le exclamó ella.

Esa última frase provoca la ira del hombre, quien procede a golpear el mesón: "¡Págueme de inmediato!", le gritó a la mujer, mientras la trabajadora le pidió que no le levantara la voz.

Luego, el hombre toma algunos productos que estaban sobre el mesón y se los lanza a la trabajadora antes de dirigirse hacia la puerta. En ese momento, ella le grita: "Viejo baboso. Estúpido".

El cliente regresa al lugar y escupe a la mujer antes de retirarse.

"Nadie debería vivir una situación asi"

"OXXO Chile rechaza categóricamente la agresión y los actos de xenofobia que sufrió una de nuestras trabajadoras en un local de Las Condes. Nadie debería vivir una situación así", señaló la empresa en un comunicado.

La compañía agregó que este tipo de conductas es "inaceptable y contrario a nuestros valores y a nuestro compromiso con un ambiente de trabajo libre de toda forma de discriminación y violencia".

"Estamos coordinando el apoyo y acompañamiento para nuestra colaboradora, y revisando los antecedentes del hecho con el fin de adoptar las medidas de resguardo idóneas para ella", añadió en la misiva.

Asimismo, comunicaron que respaldarán a la trabajadora en las acciones legales que decida emprender, "para que la justicia determine las responsabilidades por esta injustificable agresión".