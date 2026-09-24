Expresidentes Bachelet y Boric cuestionan adhesión de Chile al "Escudo de las Américas" y llaman al Gobierno a reconsiderarla

24 sept. 2026 - 18:57 hrs.

¿Qué pasó?

Los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric manifestaron este jueves su preocupación por la decisión del actual Gobierno de adherir a la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una declaración conjunta, ambos exmandatarios señalaron que la política exterior chilena “se ha sustentado históricamente en la defensa de nuestra soberanía y autonomía, el respeto irrestricto al derecho internacional y a los derechos humanos, y la protección de nuestros intereses permanentes”.

Críticas a la iniciativa

Bachelet y Boric señalaron que la cooperación internacional es necesaria para enfrentar amenazas transnacionales como el crimen organizado, pero plantearon que esta debe desarrollarse resguardando la autonomía de las decisiones del país.

“Esa cooperación debe realizarse siempre resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile y sin subordinar nuestra política exterior, de seguridad o defensa a prioridades definidas por una potencia extranjera”, sostuvieron.

Asimismo, expresaron preocupación por el concepto de “soberanía continental”, al considerar que podría terminar debilitando el principio de soberanía nacional que, según indicaron, Chile ha defendido históricamente.

Llamado al Gobierno

Los exmandatarios también abordaron el escenario geopolítico y señalaron que “Chile no debe verse obligado a escoger un bando”. En ese sentido, plantearon que el país debe fortalecer sus relaciones con distintos países y regiones, “sin exclusiones impuestas desde fuera y preservando siempre su autonomía estratégica”.

Finalmente, Bachelet y Boric llamaron al Gobierno del Presidente José Antonio Kast a “reconsiderar la permanencia de Chile en esta instancia”.

Al mismo tiempo, manifestaron su disposición a colaborar en estrategias de Estado para enfrentar el crimen organizado transnacional, resguardando “los principios, la soberanía y la autonomía” que, según sostuvieron, han caracterizado la política exterior chilena desde la recuperación de la democracia.

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