Giro en la boda viral de España: Novio desmiente infidelidad de su esposa y $43 millones de acuerdo

24 sept. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

La polémica boda celebrada en Gomesende, Ourense (España), que rápidamente se viralizó por una presunta batalla campal, acusaciones de infidelidad y una disputa por 40.000 euros (más de 43 millones de pesos), dio un giro radical. Tras las especulaciones, el propio novio rompió el silencio para negar categóricamente las versiones que circulaban sobre su esposa y su familia.

En un mensaje recogido por medios locales como La Región de Ourense, el recién casado afirmó que los rumores difundidos no son ciertos y acusó que existen personas interesadas en perjudicar la imagen de la pareja.

Niegan acuerdo económico y supuesta infidelidad

Uno de los puntos más comentados de la jornada era un supuesto pacto previo en el que la familia de la novia exigía la entrega de $43 millones provenientes de los regalos de los invitados. Al respecto, el marido fue enfático en desmentir cualquier transacción o exigencia monetaria.

"Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", sostuvo el novio, y descartó que hubiera compromisos económicos asociados al matrimonio.

Por otro lado, el recién casado también descartó de forma tajante que su esposa le hubiese sido infiel durante la celebración, versión que alimentaba la teoría de un divorcio exprés. "Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", aseveró, y confirmó que continúan juntos y haciendo vida normal de pareja.

La explicación detrás de las peleas

A pesar de desmentir los rumores de engaño y dinero, el novio sí reconoció que existieron dos peleas durante la jornada, aunque aclaró las circunstancias en que se produjeron.

El primer incidente ocurrió cuando la hermana del novio le tapó la boca a la novia mientras ella hablaba, lo que generó la molestia del hermano de la recién casada y desencadenó una discusión familiar. El segundo episodio, en tanto, se registró fuera del recinto y correspondió a una pelea a golpes entre dos invitadas.

Pareja asegura que sigue unida

Frente a las versiones que daban por hecha una separación inmediata a pocas horas de haber dado el "sí", el marido ratificó que ambos se encuentran tranquilos y desestimaron cualquier trámite de divorcio.

"Estamos en nuestra casa de La Coruña y trabajando", concluyó el recién casado, buscando poner fin a los rumores que lo han rodeado y que convirtieron su matrimonio en uno de los temas más comentados en Internet.