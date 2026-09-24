Regaderas "anti rucos": Vecinos del Barrio Matta crean particular sistema para despejar la vereda

24 sept. 2026 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

Cansados de que se instalaran rucos sin control cerca de sus casas, vecinos del Barrio Matta, en la comuna de Santiago, encontraron una particular forma de evitar este tipo de estructuras.

Con regaderas han solucionado un problema que durante mucho tiempo afectó a calle Coquimbo, en una de las paredes del histórico Monasterio de las Hermanas Clarisas Capuchinas.

Regaderas "anti rucos"

Durante meses, vecinos del barrio solicitaron mayor seguridad e, incluso, acudieron al municipio para pedir reuniones, pero afirman que no obtuvieron resultados.

Ante esta situación, decidieron tomar cartas en el asunto instalando un innovador sistema de regadío "anti rucos".

El mecanismo permite que el agua caiga desde la parte alta de la fachada del monasterio directamente hacia la vereda, lo que evita que se formen nuevos rucos en el lugar.

El sistema puede ser activado desde el interior del inmueble, que cuenta con más de 300 años de historia.

Los vecinos sostienen que los rucos generan suciedad en el sector y riesgos para quienes transitan por los alrededores.

"Hay mucha gente adulta que tiene temor"

Según los vecinos, la medida ha dado resultados y actualmente la calle Coquimbo se encuentra despejada.

Miguel Ángel Durán, vecino del Barrio Matta, explicó el problema: "Lo que pasa es que se retiran los rucos, pero a las dos horas se vuelven a instalar".

"El resultado es que, al estar con este chorro de agua, el ruco se tiene que retirar e ir a otro lugar donde no tengan este problema", agregó.

Durán también planteó la preocupación de los residentes: "Acá hay mucha gente adulta mayor que tiene temor a enfrentar a este tipo de personas; también hay mucha gente que tiene sus negocios acá".