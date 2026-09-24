Una nueva marca de autos llega a Chile: Ofrecerán garantía en motor de por vida

24 sept. 2026 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

El mercado automotriz nacional continúa expandiendo su oferta con la llegada de una nueva marca. Se trata de Lepas, firma de Chery Group —y que comparte estructura operativa con Omoda y Jaecoo—, la cual prepara su debut oficial en el país dentro de un parque automotor que ya supera las 80 marcas.

La propuesta de la firma se centra en la "multienergía", abarcando alternativas que van desde motores de combustión hasta opciones híbridas enchufables (PHEV) y 100% eléctricas (EV).

La estrategia de la marca y su enfoque de uso

En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), Gabriel Correa, product manager de Lepas Chile, detalló el enfoque con el que la firma busca cautivar a los conductores locales.

"Buscamos a personas que usan el vehículo para ir al trabajo, llevar a sus hijos al colegio o salir el fin de semana. Para nosotros, la elegancia también está en resolver bien esas necesidades cotidianas", explicó el ejecutivo al citado medio.

Respecto a su oferta inicial, que contempla modelos como el L4 EV (100% eléctrico) y el L6 PHEV (híbrido enchufable), Correa destacó la flexibilidad de la plataforma:

"Una persona que puede cargar en su casa o trabajo y tiene recorridos habituales puede encontrar mucho sentido en un eléctrico como el L4 EV. Una familia que combina trayectos diarios con viajes largos puede valorar la flexibilidad de un híbrido enchufable como el L6 PHEV. La propuesta es que cada persona pueda elegir la tecnología que mejor calce con su vida", sostuvo en la conversación con el diario.

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Tecnología y garantías para el usuario

Entre los diferenciadores técnicos que incorpora la marca está la base LEX, una plataforma integral que reúne la estructura, propulsión y gestión de energía para lograr una conducción más fluida. A esto se suma la función Vehicle-to-Load (V2L), que permite usar la energía de la batería del vehículo para alimentar dispositivos externos como computadores o celulares durante una salida.

Junto con el equipamiento tecnológico, Lepas ingresa al mercado con sólidas coberturas, que incluyen garantía de por vida para el motor, un respaldo general del vehículo por 7 años o 200.000 kilómetros, y una protección de 8 años o 160.000 kilómetros para las baterías de sus modelos eléctricos.

Sobre las exigencias para mantener esta protección, el ejecutivo aclaró a LUN que todas las pautas, plazos y costos estimados de mantención se informan con transparencia antes de la compra, cumpliendo rigurosamente con la normativa local.