Pocos la conocen | Qué significa la señal PE-6 Ribera en las carreteras chilenas y cómo actuar al aproximarse a un río

21 sept. 2026 - 14:20 hrs.

El Manual de Señalización de Tránsito de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) incluye un catálogo de señales de advertencia de peligro pensadas para situaciones muy específicas, algunas de ellas prácticamente desconocidas para la mayoría de los conductores chilenos.

Una de las menos habituales es la señal PE-6, denominada "Ribera". Su función es advertir con anticipación la proximidad a un río, muelle o malecón cuyo borde no está adecuadamente protegido o segregado de la vía por la que circula el conductor. Su presencia es infrecuente en Chile porque, en principio, los operadores viales están obligados a instalar protecciones físicas en esas zonas.

Estos son los detalles de la señal PE-6 y las recomendaciones para actuar al verla.

¿Qué es la señal PE-6 Ribera?

La señal PE-6 es una señal de advertencia de peligro reconocida por el Manual de Señalización de Tránsito chileno. Su nombre oficial es "Ribera", y forma parte del conjunto de señales verticales que alertan al conductor de riesgos específicos asociados a la geografía o al entorno del camino.

La palabra "ribera" se refiere al borde o margen de un curso o cuerpo de agua: la orilla de un río, la línea de contacto entre el suelo firme y una estructura portuaria como un muelle, o el borde de un malecón.

¿Cuál es la función de la señal?

La función principal de la señal PE-6 es advertir al conductor que se aproxima a un tramo donde el camino corre paralelo o cercano a un río, muelle o malecón, cuya orilla no está adecuadamente protegida o segregada de la vía.

En términos prácticos, esto significa que en ese tramo existe el riesgo de que un vehículo, ante una maniobra incorrecta, una salida de calzada, una condición climática adversa o un desperfecto mecánico, pueda caer al agua o quedar atrapado contra el borde del cuerpo hídrico.

¿Por qué es una señal poco común en Chile?

Un aspecto distintivo de la señal PE-6 es que su uso es limitado en el país. Esto se debe a que, en principio, el operador de la vía —ya sea el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad, una concesionaria o la municipalidad correspondiente— está obligado a adoptar medidas físicas de protección en los tramos donde la calzada bordea un cuerpo de agua.

Esas medidas de protección incluyen habitualmente:

Barreras de contención metálicas o de hormigón.

metálicas o de hormigón. Muros de segregación entre la vía y el agua.

entre la vía y el agua. Delineadores reflectantes para marcar el borde en horario nocturno.

para marcar el borde en horario nocturno. Sistemas de defensa vial específicos en curvas peligrosas cercanas a cuerpos de agua.

Cuando esas protecciones están correctamente instaladas y operativas, la señal PE-6 se vuelve innecesaria. Su presencia, por lo tanto, suele indicar un tramo donde las protecciones no existen, están incompletas o requieren reforzamiento.

¿Dónde puede encontrarse esta señal en Chile?

Aunque el uso general es limitado, existen algunas zonas del país donde la señal PE-6 puede aparecer con mayor frecuencia:

Rutas rurales cordilleranas y precordilleranas que bordean cauces de ríos.

que bordean cauces de ríos. Tramos costeros con caminos secundarios cercanos al mar, a caletas o a bahías.

con caminos secundarios cercanos al mar, a caletas o a bahías. Rutas lacustres del sur de Chile, especialmente en tramos que rodean lagos como el Villarrica, Ranco, Llanquihue o Todos Los Santos.

del sur de Chile, especialmente en tramos que rodean lagos como el Villarrica, Ranco, Llanquihue o Todos Los Santos. Caminos que bordean embalses y tranques del sistema hídrico nacional.

del sistema hídrico nacional. Vías cercanas a muelles pesqueros y malecones costeros.

¿Qué debe hacer el conductor al ver la señal PE-6?

La respuesta correcta ante la señal Ribera combina reducción de velocidad, mantenimiento de trayectoria y atención sostenida. Entre las principales recomendaciones:

Reducir la velocidad desde el momento de avistar la señal, incluso si el tramo aparenta estar despejado y en buen estado.

desde el momento de avistar la señal, incluso si el tramo aparenta estar despejado y en buen estado. Mantener el vehículo en el centro de la pista , evitando acercarse innecesariamente al borde del camino donde se encuentra el cuerpo de agua.

, evitando acercarse innecesariamente al borde del camino donde se encuentra el cuerpo de agua. Evitar maniobras bruscas de dirección o de frenado, especialmente sobre superficies mojadas o con presencia de hojas, arena o material vegetal.

de dirección o de frenado, especialmente sobre superficies mojadas o con presencia de hojas, arena o material vegetal. No detenerse en el tramo señalizado, salvo por causa de fuerza mayor. Si es necesario, hacerlo en zonas ampliadas o miradores habilitados.

en el tramo señalizado, salvo por causa de fuerza mayor. Si es necesario, hacerlo en zonas ampliadas o miradores habilitados. Mantener encendidas las luces del vehículo para aumentar la visibilidad, especialmente en tramos costeros con neblina.

del vehículo para aumentar la visibilidad, especialmente en tramos costeros con neblina. Estar atento a la posible presencia de peatones, ciclistas o pescadores utilizando el mismo espacio.

¿Cuál es la diferencia entre río, muelle y malecón en este contexto?

La señal PE-6 cubre tres situaciones distintas, todas compartiendo el elemento común del agua adyacente a la vía:

Río : un curso natural de agua, con caudal y velocidad variables según el régimen hídrico y las estaciones.

: un curso natural de agua, con caudal y velocidad variables según el régimen hídrico y las estaciones. Muelle : una estructura construida hacia el interior de un cuerpo de agua, típicamente en zonas portuarias o pesqueras, para el atraque de embarcaciones.

: una estructura construida hacia el interior de un cuerpo de agua, típicamente en zonas portuarias o pesqueras, para el atraque de embarcaciones. Malecón: un muro o dique paralelo a la costa que protege una zona construida frente a la acción del mar, río o lago.

En los tres casos, lo que la señal comunica es la proximidad de un desnivel abrupto hacia el agua, sin la protección física habitual que se espera en una vía moderna.

¿Qué precauciones adicionales considerar en rutas costeras y lacustres?

Además de las medidas específicas ante la señal PE-6, resulta útil recordar precauciones generales al conducir por rutas cercanas a cuerpos de agua:

Adecuar la velocidad a la presencia de curvas ciegas, común en caminos costeros y de bordes de lago.

ciegas, común en caminos costeros y de bordes de lago. Mantener distancia con otros vehículos , ya que muchas rutas costeras y lacustres son de calzada estrecha y pista única por sentido.

, ya que muchas rutas costeras y lacustres son de calzada estrecha y pista única por sentido. Verificar el estado del pavimento : los caminos de borde suelen presentar desgaste diferencial por acción del agua y la humedad.

: los caminos de borde suelen presentar desgaste diferencial por acción del agua y la humedad. En zonas turísticas, esperar la presencia de vehículos deteniéndose de forma inesperada para tomar fotografías o disfrutar del paisaje.

para tomar fotografías o disfrutar del paisaje. En caso de siniestro con caída al agua, no hay tiempo para dudar: los primeros segundos son críticos para salir del vehículo, por lo que conviene mantener las ventanillas apenas descendidas como precaución al circular por estos tramos.

El detalle completo del catálogo oficial de señales de tránsito y sus significados está disponible en el Manual de Señalización de Tránsito de CONASET, referencia oficial para todo el sistema vial chileno.

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