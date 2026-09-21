"Derechamente destructiva": Jaime Leyton advierte por río atmosférico categoría 4 que dejará fuertes lluvias de hasta 140 mm

21 sept. 2026 - 10:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un río atmosférico de categoría 4 marcará el sistema frontal que esta semana dejará lluvias en varias regiones de la zona sur del país, con bastante intensidad en algunos sectores.

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, explicó que durante el miércoles se extenderá una amplia zona de precipitaciones, que abarcará desde el sur de la región de Biobío hasta prácticamente Magallanes.

Entre 120 y 140 milímetros de lluvia

En la Región de Aysén se esperan lluvias moderadas en sectores interiores, mientras que en Los Ríos las precipitaciones serán moderadas a fuertes. En la costa, en tanto, serán intensas.

Leyton entregó una cifra para Valdivia y señaló que el miércoles las precipitaciones podrían alcanzar entre 120 y 140 milímetros.

Corral, en tanto, "va a recibir no solamente lluvia, sino que también viento. Así que esto viene intenso, digámoslo de esa manera", sostuvo el meteorólogo.

Las precipitaciones estarán asociadas a un fenómeno que genera preocupación: "Cada vez que ha habido estas lluvias intensas, mencionamos directamente el río atmosférico, y en esta oportunidad viene en categoría 4”, explicó Leyton.

El meteorólogo recordó que la clasificación contempla cinco categorías y advirtió sobre la intensidad de los niveles superiores.

"La 1 es la más débil, al igual que la categoría 2. La 4 y la 5 son derechamente destructivas", señaló.

Las últimas categorías causan "un impacto tan significativo que genera muchas veces remoción en masa por la sola intensidad de la precipitación".

Isoterma 0 alta

A esto se suma una isoterma 0 más alta de lo normal para esta época. Según Leyton, el sistema frontal proveniente del oeste trae una isoterma 0 “al menos unos 500 metros más alta de lo habitual para los sistemas frontales de esta época”.

Durante el jueves, el sistema avanzará hacia la zona centro-sur y volverá a llover en sectores de La Araucanía y el Biobío. El escenario también contempla viento asociado al sistema frontal.

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