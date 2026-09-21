Balance carretero de Fiestas Patrias: 20 fallecidos, 334 accidentes de tránsito y más de 380 detenidos a nivel nacional

21 sept. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

Veinte personas fallecieron en 334 accidentes de tránsito durante este fin de semana largo de Fiestas Patrias, según el último balance carretero entregado por Carabineros.

La institución informó este lunes los datos oficiales del periodo entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre.

Más de 380 detenidos

Durante esos días, 378.227 vehículos salieron de la Región Metropolitana, en medio del desplazamiento registrado por el feriado.

A nivel nacional, Carabineros realizó 73.776 controles y fiscalizaciones durante esos cuatro días.

De acuerdo a lo reportado en días anteriores, se detectó a conductores con exceso de velocidad, que condujeron con imprudencia o bajo la influencia del alcohol o las drogas.

En el marco de estos procedimientos, se practicaron 22.614 exámenes de alcotest y narcotest a conductores.

El balance registró, además, 385 personas detenidas. En materia de infracciones, Carabineros contabilizó 2.285 faltas cursadas en todo el país.

Todo sobre Fiestas Patrias