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Expresidente Boric defiende fallida postulación de Michelle Bachelet a la ONU: "Sí, valía la pena intentarlo"

¿Qué pasó?

El expresidente Gabriel Boric defendió la fallida postulación que impulsó su Gobierno de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, y aseguró que "valía la pena" presentar su candidatura.

En su cuenta de X, el mandatario expresó que "la dignidad y coherencia con que la Presidenta Bachelet encaró la candidatura a Secretaría General de Naciones Unidas será un ejemplo que permanecerá en la historia".

"Son tiempos en que el multilateralismo, el cumplimiento del derecho internacional y el respeto irrestricto de los derechos humanos están cuestionados y literalmente bajo fuego. Son tiempos en donde algunos poderosos imponen su ley mediante la fuerza y la humillación. Y lo que representa Michelle Bachelet es incómodo para quienes quieren que esto siga así", añadió.

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Luego, señaló que "algunos se preguntan si es que en este contexto, donde por sus características, sus principios y trayectoria de vida, esta era desde el comienzo una candidatura improbable, valía la pena intentarlo".

"Habiendo conversado mucho con la Presidenta me atrevo a responder con profunda convicción que sí, sí valía la pena. Porque es justamente en los momentos adversos donde hay que defender con más fuerza lo que creemos, y aunque haya una derrota temporal, esa derrota se convertirá en semilla para el futuro", enfatizó.

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"Gracias a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al Presidente de Brasil, Lula da Silva, por haber apoyado desde un comienzo, y haber seguido haciéndolo cuando la pista se puso más pesada. Gracias Presidenta Bachelet por tu valentía y dignidad. Mi eterna admiración y respeto", cerró Boric.

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