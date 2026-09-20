"Nos tratamos de parar de nuevo": Locatarios de Tongoy lamentan la desaparición casi total de la playa Socos tras el temporal

20 sept. 2026 - 10:37 hrs.

¿Qué pasó?

La enviada especial de Meganoticias, Javiera Lagos, se trasladó este domingo hasta la playa Socos de Tongoy, en donde evidenció la "desaparición casi total" de uno de los balnearios más reconocidos de la región de Coquimbo.

"La naturaleza ha hecho de lo suyo"

En la costanera de la localidad, la periodista conversó con Rosa, dueña del restaurante "La Almeja Viuda", quien relató las razones y las dificultades económicas que ha provocado el retroceso casi total de la playa.

"La naturaleza ha hecho de lo suyo", dijo la mujer al explicar que desde el temporal del 16 de julio la Quebrada de Camarones, que desemboca en la playa Socos, tuvo una importante crecida que se llevó gran parte de la arena.

"Hay un fenómeno muy parecido al que tuvimos el 16 de septiembre del 2015, donde nos demoramos un poquito en recuperar la playa porque aquí no se puede intervenir, no puede entrar nadie con maquinaria ni con nada", señaló al recordar la situación parecida que vivieron con el terremoto de ese año en Coquimbo.

La playa Socos alberga un humedal, por lo que no puede ser intervenido y la única solución es "esperar que la naturaleza haga lo suyo".

Rosa relató que actualmente solo hay una "islita" de arena que se ha ido formando gracias a las corrientes de las marejadas, por lo que esperan "que siga entrando arena para que cubra un poco parte de la entrada de la pasarela de la playa Socos y se cierre la otra desembocadura que hay, porque tenemos dos aperturas de playa".

"Esperábamos a la gente"

Lamentablemente, la desaparición del balneario también trajo consecuencias económicas para todas las personas que viven del turismo, que ni siquiera los días de Fiestas Patrias pudieron solucionar.

"Con el temporal tuvimos unos destrozos inmensos, no solo yo, varios locatarios de acá por la quebrada que bajó. Fuimos inundados, el viento nos voló todo, todo lo que hace la naturaleza cuando viene de lleno y ahí estamos", contó.

"Nos tratamos de parar de nuevo, esperábamos a la gente que viniera este 18, pero hay muy poca afluencia, muy poca gente, casi nada", lamentó finalmente Rosa.

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