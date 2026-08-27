Tras cuarenta años: Huillín reaparece en un Parque Nacional de la Patagonia

27 ag. 2026 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

Después de cuatro décadas sin registros en la zona, el huillín volvió a dar señales de presencia en el Parque Nacional Los Alerces, en la Patagonia argentina. Personal del Cuerpo de Guardaparques y del área de Conservación confirmó durante las últimas semanas distintos indicios de este mamífero acuático en el sector del río Grande.

El hallazgo fue considerado un hito para la conservación de la fauna nativa, debido a que el huillín era considerado prácticamente desaparecido del parque desde la década de 1980.

Vecinos y turistas fueron claves para encontrarlo

La detección de la especie también contó con un importante componente comunitario. De acuerdo con el medio digital ADNSur, consignado por Infobae, pobladores, guías de pesca y prestadores turísticos que recorren habitualmente los lagos del parque colaboraron con la recolección y entrega de información sobre posibles rastros.

Los reportes de quienes conocen el territorio permitieron a los equipos especializados concentrar los monitoreos en sectores específicos, incluidos algunos puntos de difícil acceso. De esta manera, fue posible avanzar en la confirmación de la presencia del huillín en esta zona de la Patagonia.

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Un animal clave para conocer el estado del agua

El huillín es una nutria nativa de agua dulce y una especie endémica de las cuencas hidrográficas del sur de Argentina y Chile. Su presencia tiene especial relevancia para los ecosistemas donde habita, ya que es considerado un bioindicador de la calidad del agua.

Se caracteriza por tener un cuerpo alargado y flexible, que puede alcanzar 1,30 metros de largo, mientras que su peso varía entre ocho y quince kilos. Tiene un pelaje tupido, de color castaño oscuro en la parte superior y plateado en el vientre.

Sus patas cuentan con membranas interdigitales que le permiten desplazarse con rapidez bajo el agua. Además, sus sensibles vibrisas le ayudan a detectar presas incluso en aguas turbias.

Su alimentación está compuesta principalmente por pancora, un cangrejo de río, además de peces autóctonos y moluscos. Al tratarse de un predador, su presencia está vinculada a determinadas condiciones ambientales: necesita aguas limpias, vegetación costera abundante y refugios naturales.

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Una especie que sigue en peligro crítico

Pese a las señales de recuperación detectadas en Los Alerces, el huillín continúa clasificado en la categoría de peligro crítico de extinción en el territorio nacional, según las autoridades del Parque Nacional Los Alerces.

Su disminución histórica estuvo relacionada con diferentes amenazas. Entre ellas se encuentran la alteración de las costas y la caza por su piel, además de la introducción de especies exóticas invasoras como el visón americano.

A esto se suman la fragmentación de su hábitat y la contaminación de ríos y lagos, factores que han aumentado las dificultades para la supervivencia de la especie.

Por eso, su eventual regreso a Los Alerces representa un antecedente relevante para la conservación y también para el estado ambiental de las cuencas del parque. Desde la administración del área protegida, citada por ADNSur, señalaron que la aparición del huillín constituye un indicador clave del buen estado de estos ecosistemas.

Continuarán los monitoreos en el parque

El seguimiento de la especie continuará a cargo del Cuerpo de Guardaparques y el área de Conservación. Entre las labores desarrolladas se encuentran la búsqueda de huellas, fecas y restos alimenticios, además de la identificación de posibles madrigueras ocultas entre la vegetación de las riberas.

Según Río Negro, los monitoreos se extenderán por distintos puntos de Los Alerces para determinar con mayor precisión la distribución del huillín y evaluar su recuperación.

Mientras este proceso continúa, las autoridades del parque también difundieron recomendaciones para proteger el entorno en el que podría estar asentándose la especie.

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Entre ellas está la indicación de encender fuego únicamente en los lugares habilitados, debido al riesgo de incendios que podrían destruir la vegetación costera donde el huillín construye sus madrigueras.

También se solicita no arrojar basura doméstica ni plásticos a los ríos, con el propósito de disminuir la contaminación y proteger su hábitat.