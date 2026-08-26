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Tensión con Argentina por el Estrecho de Magallanes: Las polémicas declaraciones que reabren una disputa histórica

26 ag. 2026 - 23:11 hrs.

Nuevas declaraciones de altos oficiales argentinos reavivan la tensión con Chile por el Estrecho de Magallanes. Expertos y autoridades analizan las disputas territoriales, el rol de la Antártica y los tratados que fijan los límites.

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