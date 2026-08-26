Detienen en Perú a acusado de femicidio frustrado e incendio en Santiago: Prendió fuego a expareja y huyó por los balcones

26 ag. 2026 - 23:10 hrs.

Una investigación del OS9 de Carabineros permitió ubicar en Lima, Perú, a un ciudadano venezolano de 35 años, sindicado como presunto autor de un femicidio frustrado e incendio ocurrido en Santiago.

El ataque se registró cerca de las 20:00 horas del pasado martes 4 de agosto al interior de un departamento ubicado en calle Santa Elena. Allí se encontraban una mujer venezolana de 49 años y su sobrina, de 20.

Según los antecedentes reunidos, la expareja de la mujer habría ingresado violentamente al inmueble con dos bidones de líquido acelerante.

El imputado presuntamente roció con la sustancia a ambas mujeres y luego les prendió fuego, provocando que las llamas alcanzaran el departamento y el pasillo del edificio.

Las víctimas sufrieron lesiones de gravedad, pero lograron salir del inmueble y pedir ayuda. Posteriormente, fueron trasladadas por Carabineros hasta la Posta Central.

Agresor escapó por los balcones

Tras el ataque, el sospechoso huyó del lugar descendiendo por los balcones del edificio hasta llegar al primer nivel, donde inicialmente se perdió su rastro.

Su descenso quedó registrado en un video grabado por testigos que estaban en la torre del frente. El registro rápidamente se viralizó en redes sociales.

Por instrucción del Ministerio Público, el OS9 realizó diversas diligencias, entre ellas el análisis de registros audiovisuales, declaraciones de testigos y procedimientos técnico-científicos.

Los antecedentes obtenidos permitieron establecer la participación del imputado y gestionar una orden de detención. Sin embargo, la investigación determinó que ya había abandonado Chile.

Fue detenido en Perú

Ante ello, se gestionó una Notificación Roja mediante la coordinación de Carabineros con INTERPOL, ampliando la búsqueda del sospechoso fuera del territorio nacional.

Las diligencias permitieron establecer que se encontraba en Lima. Tras las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú, fue ubicado en el sector de Avenida Primero de Mayo con Avenida Central y detenido a las 12:30 horas de este miércoles.

El imputado quedó a disposición de las autoridades peruanas, mientras se desarrollan las actuaciones necesarias para continuar el proceso en Chile.