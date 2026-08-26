Ministros de Defensa de Chile y Argentina "dan por superado el incidente" del Estrecho de Magallanes tras contacto telefónico

26 ag. 2026 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Defensa, Fernando Barros, aseguró este miércoles que "dio por superada" la polémica con Argentina sobre el Estrecho de Magallanes, tras recibir un llamado de su par trasandino, el teniente general Carlos Presti.

La conversación se debió a las declaraciones que el brigadier general Gustavo Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, entregó en un podcast en YouTube. Allí, mencionó a Magallanes cuando hablaba de la soberanía de su país.

"No está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno"

El contacto entre ambos ministros se concretó a las 19:00 horas, según informó el Ministerio de Defensa Nacional por medio de un comunicado.

Durante la conversación, Presti atribuyó los dichos de Valverde a una "confusión y desprolijidad", y aseguró que la autoridad militar de su país conoce la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia.

En ese sentido, el secretario de Estado sostuvo que "no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno".

Chile y Argentina "dieron por superado el incidente"

Asimismo, Barros informó que el canciller argentino y el propio Valverde se comunicarán con sus respectivas contrapartes chilenas para aclarar lo ocurrido.

"El ministro Barros agradeció el llamado, valoró la franqueza y la voluntad de superar oportunamente esta situación de parte de las autoridades del Gobierno trasandino", se indica en la misiva.

Al respecto, destacó el llamado de Presti "especialmente en momentos en que fuerzas de ambos países participan en ejercicios combinados en aguas nacionales". Finalmente, ambos ministros coincidieron en "dar por superado el incidente".