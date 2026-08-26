Temblor en la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro según Sismología
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este miércoles 26 de agosto, a las 19:20 horas, un temblor de magnitud 4,6 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 56 km al oeste de Ollagüe, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 125 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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