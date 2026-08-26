Ofrecen 1.000 empleos temporales para Fiestas Patrias con sueldos de hasta $700.000: Revisa los cargos

26 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Las celebraciones y el aumento del consumo durante Fiestas Patrias generan una importante activación laboral, especialmente en áreas vinculadas con la producción, almacenamiento y distribución de alimentos y bebidas.

Muestra de ello es que la empresa de servicios transitorios SOS Group está convocando a postular a 1.000 vacantes de trabajos temporales para apoyar los preparativos y el aumento de la demanda asociado al Dieciocho.

Los sueldos ofrecidos oscilan entre $630.000 y $700.000 líquidos mensuales, dependiendo del cargo.

Las vacantes corresponden a puestos de operario en la industria de carnes y embutidos, operario de bodega para armar Cajas Dieciocheras y operador de grúa horquilla en centros de almacenaje.

“Con la actual desocupación de 9,4%, estas ofertas de trabajo para el Dieciocho son una oportunidad laboral para muchas personas que llevan varios meses buscando trabajo. Un empleo temporal puede transformarse en una puerta de regreso al mercado laboral”, explica Carlos Henríquez, director comercial de SOS Group.

Las postulaciones estarán abiertas hasta este viernes 28 de agosto a través del sitio web de SOS Group (en este enlace) o mediante la plataforma de empleos indicada por la empresa (clic aquí).

¿Cuáles son los cargos y sueldos?

Los trabajos ofrecidos contemplan contrato de trabajo mensual, imposiciones de salud y pensión y seguro de accidentes laborales.

El detalle de las vacantes es el siguiente:

Operario de producción en industria de alimentos

350 vacantes.

Sueldo: $660.000 líquidos mensuales.

Funciones: envasar, sellar al frío y rotular carnes y embutidos, como vienesas, longanizas y prietas, además de realizar el control visual de estos alimentos.

Estos trabajadores se desempeñarán en labores relacionadas con productos que tendrán una alta demanda durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Operario de bodega en área logística

350 vacantes.

Sueldo: $630.000 líquidos mensuales.

Funciones: armar "Cajas Dieciocheras" con alimentos y bebidas alcohólicas, como vino, chicha y pisco.

Operador de grúa horquilla en sector logístico

300 vacantes.

Sueldo: $700.000 líquidos mensuales.

Funciones: movilizar productos alimenticios y bebidas en bodega para su posterior despacho a supermercados y botillerías.

Requisito: contar con licencia de conducir clase D.

¿Cuándo comienzan los trabajos?

Los trabajadores que sean contratados ingresarán desde comienzos de septiembre, de cara al aumento de la demanda por las celebraciones de Fiestas Patrias.

Sin embargo, las ofertas pueden convertirse en una oportunidad laboral por varios meses. Esto, debido a que una vez finalizado el Dieciocho comienza la preparación para otras campañas comerciales de alta demanda, entre ellas Cyber Monday, Black Friday y Navidad.

De esta manera, los empleos temporales asociados a Fiestas Patrias también pueden representar una alternativa para personas que buscan reincorporarse al mercado laboral y continuar trabajando durante los meses siguientes.