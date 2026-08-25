Clínica INDISA busca trabajadores en la región Metropolitana: Estos son los cargos disponibles

25 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Si estás buscando una oportunidad laboral en el área de la salud, la Clínica INDISA mantiene distintas ofertas de empleo disponibles en su sede de Providencia, Región Metropolitana. Los avisos publicados en el portal Laborum incluyen puestos para auxiliares de enfermería, área dental, farmacia, recepción y otros servicios de apoyo clínico.

Entre las vacantes aparecen cargos destinados a distintas unidades de la clínica, incluyendo hospitalización, esterilización, pabellón, UPC, cardiología, farmacia e imagenología. Varias de las ofertas corresponden a reemplazos y algunas indican múltiples vacantes disponibles.

Las condiciones y requisitos dependen de cada puesto, por lo que quienes estén interesados deben revisar individualmente cada publicación antes de enviar su postulación.

¿Qué trabajos ofrece Clínica INDISA?

De acuerdo con las ofertas disponibles en Laborum, entre los cargos que aparecen actualmente se encuentran:

Auxiliar Dental por Reemplazo - Providencia.

Auxiliar de Enfermería en Esterilización.

Analista Experiencia de Pacientes.

Auxiliar de Enfermería MQ Adulto por Reemplazo.

Secretaria Digitadora Ecografía Gineco-Obstetra.

Auxiliar de Enfermería Pabellón Central por Reemplazo.

Enfermero(a) UCI en Hosp UPCA Quemados - Reemplazo.

Auxiliar de Enfermería en Hosp Maternidad por Reemplazo.

Auxiliar de Farmacia Pabellón - Abastecimiento y Bodega.

Auxiliar de Enfermería en UPC Adulto por Reemplazo.

Auxiliar de Enfermería MQ en Cardiología por Reemplazo.

Ejecutivo(a) de Recepción Cajero(a) en Imagenología.

Varias de estas publicaciones corresponden a cargos presenciales en Providencia y algunas de ellas están identificadas como aptas para personas con discapacidad.

Algunos cargos y sus requisitos

Uno de los avisos más recientes corresponde al puesto de Auxiliar Dental por Reemplazo, para el cual Clínica INDISA solicita, entre otros requisitos, contar con título de Técnico de Nivel Superior, registro SIS en la Superintendencia de Salud, carnet de vacunación contra la hepatitis B con tres dosis y al menos seis meses de experiencia en el área.

También existen búsquedas para Auxiliar de Enfermería en Esterilización, mientras que otras están enfocadas en unidades específicas como UPC Adulto, Cardiología, Pabellón Central y Hospitalización Maternidad.

¿Dónde postular a los trabajos de Clínica INDISA?

Las ofertas fueron publicadas en Laborum, donde los interesados pueden revisar la descripción de cada cargo, sus requisitos, condiciones y disponibilidad antes de realizar la postulación.

La clínica pertenece al rubro de Salud y está ubicada en Providencia, Región Metropolitana. Según la información de su perfil en Laborum, cuenta con entre 1.001 y 5.000 trabajadores.

Para conocer las vacantes que continúan disponibles y postular, se recomienda ingresar directamente al perfil de Clínica INDISA en Laborum, ya que los avisos pueden actualizarse, cerrarse o incorporar nuevos puestos según las necesidades de contratación.

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