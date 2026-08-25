Kast entrega vehículos blindados a la PDI: "También se necesita legislación acorde en lo que es el nuevo esquema de los delitos"

25 ag. 2026 - 10:12 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la entrega de nuevos vehículos blindados para la Policía de Investigaciones (PDI), el Presidente José Antonio Kast sostuvo que el combate al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo no solo requiere de nuevos recursos materiales para las policías, sino también de cambios legales que permitan enfrentar estos delitos con mayor eficacia.

En ese contexto, afirmó que el Estado debe fortalecer tanto el equipamiento como el respaldo político y jurídico para las instituciones encargadas de la seguridad.

Durante su intervención, el Mandatario también destacó la reciente Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), enfocada en impulsar proyectos de Ley en materia de seguridad ingresados al Congreso y acelerar su tramitación.

"Junto con los medios materiales como los que estamos viendo acá, se necesita legislación acorde en lo que es el nuevo esquema de los delitos", señaló el mandatario.

La propuesta de Kast en materia de seguridad

Durante la actividad en La Moneda, Kast destacó la incorporación de vehículos blindados y otros medios de apoyo para el trabajo policial: "El Estado necesita recursos como estos vehículos blindados".

Y agregó que "el crimen organizado hoy día tiene muchos recursos y los usa precisamente en armas, en vehículos, en tecnología".

Sin embargo, advirtió que el equipamiento por sí solo no es suficiente si no existe un respaldo institucional y legal que acompañe la labor de las policías: "Podemos entregar los vehículos, pero si no hay respaldo legal, político, si no hay actitud, si no hay voluntad de respaldarlo, ¿de qué sirven los vehículos?", sostuvo.