De oficinas vacías a hotel: Edificio de Providencia será transformado y albergará 231 habitaciones

25 ag. 2026 - 10:31 hrs.

¿Qué pasó?

Durante años estuvo listo para recibir trabajadores, pero sus oficinas nunca llegaron a ocuparse. Ahora, el edificio de 14 pisos ubicado en una estratégica esquina de Providencia tendrá un destino completamente distinto: será convertido en un hotel de 231 habitaciones.

Según informó el Diario Financiero, el inmueble de Bice Vida, ubicado en avenida Andrés Bello 1857, esquina La Concepción, será sometido a una transformación que contempla una inversión superior a US$20 millones. El proyecto será desarrollado por el Grupo Sanvest y sus socios de la familia Siña, propietarios de Olá Hoteles.

Un modelo poco habitual en Chile

La operación tiene una particularidad: el grupo hotelero no compró el edificio. A comienzos de julio firmó con Bice Vida un contrato de arriendo por 30 años.

La mayor parte del acuerdo corresponde a una renta fija mensual, mientras que una parte menor será variable y se activará si los ingresos del futuro hotel superan las proyecciones.

“Es un modelo no tan tradicional en Chile, donde no se han dado muchas conversiones de este tipo. Sin embargo, es una fórmula muy probada y exitosa en el mundo”, explica Cristóbal Dib, gerente general de Olá Hotel.

La compañía asumirá tanto el financiamiento como la transformación del inmueble. Para Dib, uno de los factores decisivos fue su ubicación, a pasos del Costanera Center y cerca de clínicas, universidades y TVN.

“Un buen edificio no genera demanda hotelera por sí solo. Lo importante era que la ubicación generara demanda y, para nosotros, este es un punto clave”, señala.

La experiencia detrás de la apuesta

Sanvest está ligado a los antiguos socios fundadores de los hoteles Director y de la cadena Atton, quienes acumulan más de 30 años de experiencia en la industria.

Después de vender Atton hace más de una década, el grupo regresó al negocio hotelero con Ugo Hotel, en Providencia. El establecimiento, de 196 habitaciones, abrió en diciembre de 2019 y en abril de 2023 pasó a llamarse Olá Hotel, incorporándose a Tapestry Collection by Hilton.

El hotel recibe más de 40 mil huéspedes al año y cerca del 80% son extranjeros, según Dib. Su ocupación se ha mantenido sobre el 80% durante los últimos dos años, mientras que su RevPAR (ingreso por habitación disponible) estuvo el año pasado 15% por encima de su segmento competitivo.

En su última evaluación de calidad de Hilton obtuvo un 97% de aprobación y fue reconocido como el sexto mejor hotel de Tapestry Collection del mundo, entre cerca de 200 establecimientos.

Así será el nuevo hotel

El proyecto mantendrá el concepto de select service, con énfasis en descanso, diseño y atención apoyada en tecnología.

Las 231 habitaciones tendrán entre 22 y 38 metros cuadrados. Algunas contarán con muros cortina y ventanales de piso a cielo.

En el tercer nivel habrá una terraza con restaurante y un gran bar central, ambos abiertos al público. El diseño estará nuevamente a cargo de Enrique Concha y tomará elementos de la historia cultural del barrio, especialmente de sus teatros y cines.

La propuesta incorporará elementos escultóricos, materiales de inspiración teatral y tonos cálidos y naranjos. El logotipo conservará el diseño del primer Olá, aunque su tilde amarilla será reemplazada por una naranja.

La apertura está prevista para comienzos de 2028.

Un proyecto que busca ser el primero de varios

La nueva inversión también marca el inicio de un plan de expansión para la compañía, que evalúa oportunidades tanto en Santiago como en regiones.

“Este segundo hotel no es el fin, sino el inicio de la colección que queremos crear”, sostiene Dib.

A futuro, el grupo también contempla la posibilidad de llegar a otros mercados. “Podrían ser países cercanos o mercados más avanzados, como Estados Unidos”, precisa el ejecutivo.