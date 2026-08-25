La despedida del "Tati": Católica anuncia la salida de José María Buljubasich tras 16 años como gerente deportivo

25 ag. 2026 - 11:04 hrs.

¿Qué pasó?

Una verdadera bomba lanzó Universidad Católica. Este martes el cuadro cruzado anunció que después de 16 años, José María Buljubasich dejará su cargo como gerente deportivo del club.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el conjunto de la franja dio a conocer la salida del "Tati".

¿Qué informó Cruzados?

"Por decisión del directorio se ha determinado poner fin al ciclo del gerente deportivo de Universidad Católica, señor José María Buljubasich. De esta manera, finaliza un periodo de 16 años en el cargo de quien además fuera arquero y capitán del plantel de honor de la UC, etapa en la que se tituló campeón en el año 2005 y logró el récord de imbatibilidad aún vigente en el fútbol chileno con 1.352 minutos sin recibir goles en su arco".

"Como gerente deportivo de los Cruzados, Tati asumió en el año 2010 y durante su gestión el club logró 7 Títulos Nacionales, 4 Supercopas y una Copa Chile. Desde Cruzados agradecemos la gestión de José María, deseándole éxito en sus próximos desafíos profesionales", añadió en la misiva.

La salida de Buljubasich se da en medio de la crisis que vive el club, acrecentada tras su eliminación en Copa Libertadores, y las críticas de los hinchas en el reciente mercado de fichajes, donde la UC solamente sumó un refuerzo.