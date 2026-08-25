¿Te subirá la PGU en septiembre? Así puedes saber si te corresponde el aumento a $250 mil

25 ag. 2026 - 07:00 hrs.

Miles de personas podrían ver un aumento en su Pensión Garantizada Universal (PGU) durante septiembre de 2026. El cambio forma parte de la aplicación gradual de la Reforma de Pensiones y dependerá de la edad de cada beneficiario.

¿Quiénes recibirán el aumento en septiembre?

Desde septiembre de 2026, las personas que tengan 75 años o más podrán acceder al monto máximo de la PGU, que actualmente alcanza los $250.275.

El aumento será automático para quienes cumplan 75 años hasta el 30 de septiembre de 2026. Si la persona cumple esa edad entre octubre de 2026 y agosto de 2027, el incremento comenzará a aplicarse desde el mes de su cumpleaños.

Por eso, quienes ya reciben la PGU pueden revisar si les corresponde el alaz ingresando su RUN y fecha de nacimiento en la plataforma de ChileAtiende, disponible en ESTE LINK. Allí también se podude verificar cuándo será el aumento.

¿Cuánto dinero se recibirá?

La Reforma de Pensiones establece que el aumento de la PGU se implemente por etapas, según la edad.

Actualmente, las personas de 82 años o más pueden recibir hasta $250.275, mientras que quienes tienen entre 65 y 81 años acceden a un monto máximo de $231.732.

El próximo paso será en septiembre, cuando el monto máximo se extienda a quienes tengan 75 años o más. Luego, desde septiembre de 2027, todas las personas de 65 años o más podrán acceder al monto máximo, si cumplen los requisitos correspondientes.

El calendario de la Reforma de Pensiones

El aumento comenzó a aplicarse de manera gradual y contempla las siguientes etapas:

Septiembre de 2025: aumento para personas de 82 años o más. También se modificaron los montos de la PBSI, el APSI y el Subsidio de Discapacidad.

Septiembre de 2026: aumento para personas de 75 años o más.

Septiembre de 2027: aumento para personas de 65 años o más.

En el caso de quienes cumplan la edad requerida durante el período de transición, el aumento comenzará desde el mes en que cumplan los años correspondientes.

¿Qué pasa con las pensiones de reparación?

La reforma también contempla el acceso gradual a la PGU para quienes reciben pensiones por la Ley Rettig, la Ley Valech, son exonerados políticos o reciben una pensión de gracia, siempre que cumplan los requisitos.

La solicitud puede realizarse según la edad:

Desde junio de 2025, para quienes tenían 82 años o más al 30 de septiembre de ese año.

Desde junio de 2026, para quienes tengan 75 años o más al 30 de septiembre de 2026.

Desde junio de 2027, para quienes tengan 65 años o más al 30 de septiembre de 2027.

Si cumplen la edad después del 1 de octubre, podrán solicitar el beneficio desde su cumpleaños.

También habrá cambios para personas de CAPREDENA y DIPRECA

Desde septiembre de 2027, quienes reciban una pensión de montepío de CAPREDENA o DIPRECA podrán solicitar un monto complementario para alcanzar el valor vigente de la PGU.

Para ello, no deberán recibir otra pensión en un régimen previsional y tendrán que cumplir las condiciones establecidas.

Además, la reforma contempla aumentos para otros beneficios, como la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), el Subsidio de Discapacidad y el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI). En el caso del Subsidio de Discapacidad, el monto llegó a $125.138, equivalente a la mitad del máximo de la PGU.

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