Conductor de motocicleta muere tras colisión con bus Red en La Pintana

25 ag. 2026 - 05:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito registrado durante la noche del lunes en la comuna de La Pintana terminó con un motociclista fallecido y su acompañante lesionada, luego de que la moto en la que se desplazaban colisionara con un bus del sistema Red.

Según información preliminar entregada por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 22:50 horas en la intersección de las avenidas Santa Rosa y Gabriela.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, el bus se encontraba fuera de recorrido y sin pasajeros al momento del accidente.

Bus habría realizado viraje antes de la colisión

Las circunstancias exactas del accidente deberán ser determinadas por la investigación. De manera preliminar, se indicó que el bus habría realizado un viraje imprudente, instante en que se produjo la colisión con la motocicleta.

En el vehículo menor se trasladaban dos personas. Producto del impacto, el conductor de la motocicleta murió en el lugar.

En tanto, su acompañante resultó lesionada y fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permanece en observación.

La investigación deberá establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y las eventuales responsabilidades asociadas al hecho.

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