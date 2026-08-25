Menor de edad habría confesado que mató a su madre de 48 años en San Joaquín: Fue detenida por presunto parricidio

25 ag. 2026 - 04:38 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) investiga un presunto delito de parricidio, en el que una mujer de 48 años murió al interior de un departamento tras presentar diversas heridas provocadas, presuntamente, con un elemento contundente.

De acuerdo con la información entregada por la institución, la víctima se encontraba en un departamento ubicado en el piso 13, en la comuna de San Joaquín. En el lugar trabajan detectives de la PDI junto a la Fiscalía Metropolitana Sur, el Laboratorio de Criminalística Central y el Departamento de Medicina Criminalística.

Hija menor de edad está detenida

La PDI informó que la presunta autora del delito sería la hija de la víctima, una menor de edad, quien se encuentra detenida e imputada por el parricidio.

"En este preciso instante la persona menor de edad se encuentra imputada y detenida por personal de la Brigada de Homicidios (BH) Sur y será puesta a disposición del tribunal en horas de la tarde", indicó el subprefecto Robert Briones, jefe de la BH Sur.

De acuerdo con los antecedentes entregados, hasta el momento se ha establecido que la mujer fallecida "solamente había estado en el departamento con la imputada", precisó la autoridad de la PDI.

La investigación también busca establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y si existieron otros factores involucrados.

Investigan motivación del parricidio

Desde la PDI señalaron que se están desarrollando diligencias para determinar la motivación del crimen y establecer si existen otros antecedentes relevantes en torno al caso.

"Se están haciendo todas las diligencias pertinentes para establecer la motivación de esta menor", explicó el subprefecto Briones, agregando que también se busca determinar "si hay algún tipo de vulneración de derechos contra ella y también determinar si hay o no otras personas que pueden haber participado en el hecho".

La propia imputada habría denunciado el hecho ante Carabineros. Según detalló la PDI, la menor concurrió durante la tarde del lunes a una dependencia policial, donde informó que ella había sido la autora del delito de parricidio.

Respecto de la data de muerte y otros detalles del procedimiento, el subprefecto Briones señaló que estos antecedentes todavía se encuentran en etapa de investigación y que, por el momento, no es posible entregar mayores detalles.

Todo sobre Policial