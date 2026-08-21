PGU: Estos son los nuevos beneficiarios desde septiembre
- Por Nicolás Díaz
La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio económico que corresponde al "pilar estatal" del sistema previsional chileno y que es entregado mensualmente por el Instituto de Previsión Social (IPS).
Gracias a este, los jubilados del 90% más vulnerable del país pueden acceder a un pago de $231.732 que, con la finalidad de mejorar las pensiones, aporta directamente el Estado a través del presupuesto.
Sin embargo, gracias a la Reforma de Pensiones aprobada en el Gobierno anterior, el beneficio para las personas de 82 años o más tiene un monto de $250.275 y en septiembre se sumarán nuevos beneficiarios a dicha "PGU aumentada".Ir a la siguiente nota
¿A quiénes les subirá la PGU en septiembre?
La reforma antes mencionada estableció que todos los jubilados del país llegarán a recibir esa PGU de $250.275, pero esto se hará de forma gradual para no afectar las finanzas públicas.
Fue así como en septiembre del año pasado las personas de 82 años o más se incorporaron a este monto, mientras que en septiembre de este 2026 lo harán los pensionados de 75 o más años.
Finalmente, el calendario de la reforma establece que en septiembre de 2027 dicha "PGU aumentada" llegará a todos los jubilados desde los 65 años en adelante.
¿Desde qué edad puedes recibir la PGU?
Para acceder a la PGU debes haber cumplido los 65 años; sin embargo, para facilitar su entrega, puedes iniciar el trámite desde los 64 años y 9 meses.
Dentro de los requisitos está no pertenecer al 10% más rico de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH), además de acreditar residencia en territorio chileno no inferior a 20 años desde que cumpliste 20 años y, a la vez, un período no inferior a cuatro años durante los cinco años previos a la solicitud.
El monto de la PGU a percibir depende de la pensión base que se reciba:
- Hasta $789.139: PGU de $231.732 o $250.275.
- Entre $789.139 y $1.252.602: PGU de monto variable.
- A partir de $1.252.602: no tienes derecho a PGU.