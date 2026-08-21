PGU: Estos son los nuevos beneficiarios desde septiembre

21 ag. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio económico que corresponde al "pilar estatal" del sistema previsional chileno y que es entregado mensualmente por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Gracias a este, los jubilados del 90% más vulnerable del país pueden acceder a un pago de $231.732 que, con la finalidad de mejorar las pensiones, aporta directamente el Estado a través del presupuesto.

Sin embargo, gracias a la Reforma de Pensiones aprobada en el Gobierno anterior, el beneficio para las personas de 82 años o más tiene un monto de $250.275 y en septiembre se sumarán nuevos beneficiarios a dicha "PGU aumentada".

¿A quiénes les subirá la PGU en septiembre?

La reforma antes mencionada estableció que todos los jubilados del país llegarán a recibir esa PGU de $250.275, pero esto se hará de forma gradual para no afectar las finanzas públicas.

Fue así como en septiembre del año pasado las personas de 82 años o más se incorporaron a este monto, mientras que en septiembre de este 2026 lo harán los pensionados de 75 o más años.

Finalmente, el calendario de la reforma establece que en septiembre de 2027 dicha "PGU aumentada" llegará a todos los jubilados desde los 65 años en adelante.

¿Desde qué edad puedes recibir la PGU?

Para acceder a la PGU debes haber cumplido los 65 años; sin embargo, para facilitar su entrega, puedes iniciar el trámite desde los 64 años y 9 meses.

Dentro de los requisitos está no pertenecer al 10% más rico de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH), además de acreditar residencia en territorio chileno no inferior a 20 años desde que cumpliste 20 años y, a la vez, un período no inferior a cuatro años durante los cinco años previos a la solicitud.

El monto de la PGU a percibir depende de la pensión base que se reciba:

Hasta $789.139: PGU de $231.732 o $250.275 .

. Entre $789.139 y $1.252.602: PGU de monto variable .

. A partir de $1.252.602: no tienes derecho a PGU.

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