¿Dónde está la mejor marraqueta de Santiago? Este es el top 3 de 2026

05 oct. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 600 panaderías fueron parte de la decimoquinta edición de La Mejor Marraqueta, concurso organizado por Indupan Santiago y FECHIPAN, que este año buscó nuevamente encontrar al establecimiento que prepara la mejor versión de uno de los panes más tradicionales de Chile.

¿Cómo se eligió a la mejor marraqueta?

La definición se realizó en el marco de FIPACH 2026 y reunió a 20 panaderías en la etapa final. La elección se llevó a cabo mediante una cata a ciegas, en la que el jurado evaluó las preparaciones sin conocer a qué establecimiento pertenecían.

Entre los integrantes del jurado estuvieron la periodista Soledad Onetto, los chefs Rodrigo Barañao y Álvaro Barrientos, y el alcalde de Huechuraba, Max Luksic, además de representantes y directores de Indupan.

La evaluación consideró aspectos como la apariencia, la crocancia, la estructura de la corteza, la miga y las características organolépticas de cada marraqueta.

¿Dónde está la mejor marraqueta de Santiago?

El primer lugar quedó en manos de Panadería Departamental, de San Miguel, cuyo propietario, Víctor Zúñiga, recibió el reconocimiento.

“Estoy feliz, muy orgulloso de haber logrado ganar otra vez. Estoy feliz de hacer un buen pan para mi clientela. A ellos les gusta el buen pan”, señaló.

Sobre la preparación que le permitió quedarse con el primer puesto, Zúñiga explicó: “Mi secreto es una buena materia prima, una buena maquinaria. Lo importante es respetar los tiempos de la masa para conseguir una buena marraqueta”.

El ganador también detalló qué distingue a su producto: “Lo que hace especial a mi marraqueta es que es crocante, tiene buena miga, con harto alvéolo para que quede bien oxigenada. No olvidemos que la marraqueta es un pan sano. Aparte, tengo un buen equipo de panaderos”.

El reconocimiento incluyó una copa entregada por Indupan Santiago y un furgón de reparto 0 km Shineray, aportado por Lefersa y Gildemeister. También recibió harina, levaduras, productos de pastelería y cargas de gas de las empresas auspiciadoras.

El top 3 de La Mejor Marraqueta 2026

Panadería Departamental, San Miguel Panadería Olimpia, Independencia Panificadora San Manuel, Maipú

Panadería Olimpia recibió, entre otros premios, una asesoría teórico-práctica sobre masas madre en el Baking Center de Lefersa, 100 kilos de levadura fresca de Collico, harina y levadura de San Cristóbal, 1.000 kilos de harina 000 de Cunaco, productos Bakels y cargas de Abastible.

Panificadora San Manuel, en tanto, fue reconocida con distintos productos aportados por las empresas colaboradoras, entre ellos, levadura fresca, harina, productos Bakels y cargas de Abastible.

Las 20 panaderías que llegaron a la final

El podio se definió entre 20 establecimientos: Panadería Los Pajaritos, Panadería Zunino, Panadería Vista Hermosa, Panadería Olimpia, Panadería Departamental, Panadería La Campana, Panadería Ciga, Panificadora San Manuel, Panadería Oasis, Panadería Jargui 2, Panadería México El Bosque, Panadería La Superior, Panadería El Dorado, Panadería El Buen Gusto, Panadería Nueva América, Panadería Pan Colina, Panadería Los Plátanos, Panadería León, Panadería Lucas Pan y Panadería Nacimiento.

Todos los finalistas recibieron un diploma de reconocimiento otorgado por el gremio y productos aportados por las empresas auspiciadoras.