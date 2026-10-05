Carabinero de franco fue baleado tras intentar evitar el robo de un auto en Macul

05 oct. 2026 - 00:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros resultó herido de bala la noche de este domingo luego de enfrentarse a un grupo de delincuentes que intentaba robar un automóvil en una estación de servicio en la comuna de Macul.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas del domingo 4 de octubre en un servicentro del sector, cuando el efectivo, perteneciente a la 46ª Comisaría de Macul, quien se encontraba de franco. Al percatarse de que la víctima estaba siendo asaltada, el policía decidió intervenir e identificarse como carabinero para impedir el delito.

En ese momento, los asaltantes le dispararon al menos en una ocasión. El proyectil le impactó en la pierna derecha, a la altura de la tibia y el peroné, y terminó saliendo por el tobillo izquierdo.

Búsqueda de los delincuentes y peritajes

A pesar del ataque, el carabinero se encuentra fuera de peligro vital y en buenas condiciones de salud, según confirmó el comandante Cristian Tavra, de la Prefectura Santiago Oriente.

En tanto, el grupo de delincuentes, que estaría conformado por al menos cuatro personas, logró escapar del lugar a bordo del vehículo robado.

Tras el incidente, Carabineros desplegó un operativo en distintos puntos de la Región Metropolitana para encontrar a los involucrados y recuperar el automóvil. Por su parte, la víctima del asalto fue trasladada a una comisaría para que presente la denuncia.

Los peritajes en el lugar quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística (Labocar), el Departamento OS9 y el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros.