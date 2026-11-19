19 nov. 2026 - 07:00 hrs.

El Bono Bodas de Oro es un beneficio económico con el que se reconoce a las parejas que cumplen 50 años de matrimonio, otorgando la suma de $482.295, que se reparten en partes iguales, o sea, $241.147 por cada cónyuge.

Además de los 50 años de matrimonio, para parejas que deseen optar por este bono deben cumplir una serie de requisitos establecidos por ley.

¿Cuáles son los requisitos del bono?

De acuerdo al sitio web de la Ventanilla Única Social, los requisitos para acceder al Bono Bodas de Oro están relacionados con la situación socioeconómica y conyugal de la pareja postulante.

Requisitos del Bono Bodas de Oro:

Cónyuges no deben estar separados o divorciados .

. Pertenecer al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

del Registro Social de Hogares (RSH). Cónyuges deben convivir en el mismo hogar o acreditar residencia en un Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor (Eleam) de uno o ambos.

de uno o ambos. Acreditar cuatro años de residencia en territorio nacional dentro de los últimos cinco años anteriores a la postulación.

dentro de los últimos cinco años anteriores a la postulación. Si uno de los cónyuges muere después de cumplir 50 años de matrimonio , la persona sobreviviente puede postular a su parte del bono.

, la persona sobreviviente puede postular a su parte del bono. Si un cónyuge muere después de postular y durante la tramitación del beneficio, el monto concedido formará parte de la herencia.

¿Cómo se postula al bono?

El Bono Bodas de Oro se puede cobrar hasta un año después del aniversario de 50 años de matrimonio y su postulación se realiza a través de la sucursal virtual de ChileAtiende (pincha aquí).

La solicitud del bono se hace a través de la modalidad de "Videoatención", para lo cual debes presionar el botón "Postular" de lunes a viernes entre las 08:00 y las 17:00 horas.

Allí deberás completar el formulario, presionar la declaración jurada y pulsar en "Hacer prueba técnica para iniciar videoatención". Si tu computador funciona óptimamente, podrás hacer clic en el botón "Iniciar videoatención".

Con esto, un ejecutivo tomará contacto contigo para que le expliques tu situación y, como resultado, habrás solicitado el Bono Bodas de Oro.

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