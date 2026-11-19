19 nov. 2026 - 06:15 hrs.

¿Qué pasó?

Desde China, el Presidente José Antonio Kast abordó la polémica por el acuerdo entre el Ministerio de Ciencias y OpenAI, firmado en San Francisco, Estados Unidos, para incorporar herramientas de inteligencia artificial en el Estado chileno.

El memorándum, denominado "OpenAI para Chile", fue suscrito por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, y el director ejecutivo de la compañía, Sam Altman. La firma generó cuestionamientos políticos, luego de concretarse durante un viaje oficial en el que la secretaria de Estado incluso postergó su regreso al país.

Kast defendió la realización del encuentro y sostuvo que forma parte de la apertura tecnológica que busca impulsar su administración. Respecto a las críticas, respondió: "Creo que está mirando hacia el pasado y no hacia el futuro", afirmó.

Y agregó que "hay algunos que quieren quedarse anclados en un pasado donde no hay futuro".

Kast apunta a la digitalización del Estado

El Mandatario también destacó la necesidad de avanzar en capacitación, investigación, tecnología y seguridad, además de fortalecer la economía digital. En esa línea, aseguró que Chile debe mantener vínculos con empresas internacionales para desarrollar estas áreas.

"Nosotros tenemos que abrir las puertas de nuestra nación y hoy día Chile tiene un liderazgo en inteligencia artificial, tiene un liderazgo en infraestructura digital, tenemos un país que se abre al mundo", señaló.

Kast también mencionó el proyecto de Estado digital que presentó durante su campaña y cuestionó que el país se cierre a este tipo de acuerdos. "¿Cómo lo hacemos si nos aislamos del mundo?", planteó, y destacó la inversión de US$4.000 millones de Amazon Web Services en Chile.

Finalmente, descartó que exista un problema con que el vicepresidente convoque a ministros para abordar estos asuntos y sostuvo que su gobierno busca avanzar en materias vinculadas al desarrollo tecnológico.