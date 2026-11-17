17 nov. 2026 - 09:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo centro comercial comienza a tomar forma en la Región Metropolitana. Cenco Malls, filial de centros comerciales de Cencosud, inició el desarrollo de su primer outlet, un proyecto que estará ubicado en la comuna de Maipú y que contempla una inversión de US$35 millones.

La iniciativa se construirá en los terrenos de la exFisa, entre Camino a Melipilla y Ferrocarril, y marcará el ingreso de la compañía al formato outlet, ampliando su oferta comercial en Santiago.

El proyecto tendrá una superficie construida de 18.598 metros cuadrados y se desarrollará junto al Easy que actualmente funciona en el terreno, el cual cuenta con más de 14.000 metros cuadrados construidos.

Aunque su nombre comercial todavía no está definido, la compañía ya confirmó algunos de los principales detalles de su futura infraestructura y las fechas estimadas para su apertura, según informó el diario La Tercera.

¿Qué tendrá el nuevo outlet de Maipú?

El nuevo recinto comercial integrará distintas alternativas de compra y servicios para los habitantes de Maipú y otras comunas del sector poniente de Santiago.

Entre sus principales instalaciones contempla:

Un hipermercado Jumbo.

Un restaurante Rincón Jumbo.

33 locales comerciales.

1.025 estacionamientos.

508 bicicleteros.

Espacios destinados a emprendedores.

Zonas de descanso y áreas con arborización.

Además, el proyecto considera mejoras en la conectividad del sector, entre ellas un nuevo acceso con semáforo y una caletera por Camino a Melipilla.

Desde Cenco Malls destacaron que la iniciativa busca convertirse en un espacio de encuentro para los vecinos, además de ampliar las alternativas de compra y servicios disponibles en la comuna.

“Con nuestro primer outlet seguimos ampliando nuestra propuesta comercial con formatos que responden a las necesidades de las personas. En Maipú queremos desarrollar un proyecto que no solo ofrezca nuevas alternativas de compra y servicios, sino que también genere empleo, abra espacios para emprendedores y contribuya al desarrollo del sector”, señaló al mismo medio Sebastián Bellocchio, gerente general de Cenco Malls.

¿Cuándo abrirá el nuevo outlet de Cencosud?

La apertura del proyecto se realizará en dos etapas, por lo que sus instalaciones no comenzarán a funcionar todas al mismo tiempo.

Noviembre de 2027: Comenzará a operar el hipermercado Jumbo y el restaurante Rincón Jumbo.

y el restaurante Rincón Jumbo. Febrero de 2028: Se iniciará la apertura de los 33 locales comerciales del outlet.

¿Cuántos empleos generará el proyecto en Maipú?

Otro de los aspectos relevantes de la iniciativa es su impacto en el mercado laboral de la comuna. Según informó Cenco Malls, durante la etapa de construcción se generarán cerca de 300 puestos de trabajo.

En tanto, una vez que el recinto entre en funcionamiento, se estima que su operación demandará alrededor de 500 empleos. La compañía también contempla espacios para emprendedores, como parte de su propuesta para integrar a distintos actores comerciales de la zona.

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