Descuentos de hasta el 70%: Tienda Easy remata sus productor por cierre de sucursal

13 nov. 2026 - 09:13 hrs.

¿Qué pasó?

El cierre de la tienda Easy ubicada en el centro comercial Cenco El Llano, en la comuna de San Miguel, forma parte de un proceso de reorganización de la marca, que busca concentrar sus operaciones en sucursales con superficies de mayor tamaño.

En total, serán cuatro los locales afectados: además del de San Miguel, cerrarán las tiendas ubicadas en Cenco Portal Ñuñoa, Cenco Temuco y Cenco Osorno.

Descuentos de hasta un 70%

Sin embargo, esta situación beneficiará —en parte— a los usuarios que podrán optar a grandes descuentos en una variedad de productos; concretamente, las ofertas llegan hasta el 70%.

La usuaria de TikTok @javi.montecinoss compartió un video en la red social donde muestra algunos de los productos con descuento.

Rebajas por tipo de artículos

De todos modos, es importante aclarar que los descuentos se dividen por categoría. Entre las más cotizadas en tiendas como Easy se encuentran ferretería, automotor, plomería y herramientas, cada una con descuentos de hasta un 30%.

La propia Javiera, usuaria que publicó el video, comentó que “ahora está más tranquilo y más ordenado”. Esto, luego de que las ofertas comenzaran a principios de noviembre y generaran gran expectación y aglomeraciones de compradores. Por lo mismo, este podría ser un buen momento para quienes necesiten remodelar algún espacio o renovar la decoración de su hogar.