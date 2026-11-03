Hasta 50% de descuento en toda la tienda: Realizan liquidación de productos en sucursal de Easy que cerrará

03 nov. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

Cencosud confirmó que dejará de operar cuatro de sus 42 tiendas Easy en Chile. Se trata de las ubicadas en San Miguel (El Llano), además de los locales de Cenco Portal Ñuñoa, Cenco Temuco y Cenco Osorno.

El cierre contempla dos sucursales en la Región Metropolitana y dos en el sur del país, y se concretaría antes de que termine 2026. La decisión se informó a los equipos mediante un documento interno el viernes 30 de octubre.

¿El motivo?

Según explicó la compañía, la medida busca concentrar la operación de Easy en locales de mayor tamaño, para ofrecer a los clientes una propuesta comercial más amplia e integral.

Las cuatro tiendas funcionaban dentro de centros comerciales administrados por Cenco Malls, filial inmobiliaria del grupo, y aún no se informa qué uso tendrán esos espacios. Easy tampoco se retira de las ciudades del sur: mantendrá presencia en la zona con sus otros locales.

¿Qué pasará con los trabajadores?

Cencosud señaló que evaluó reubicaciones para una parte de los trabajadores afectados. La empresa no ha precisado cuántas personas trabajaban en los cuatro locales ni cuántas perderán su empleo.

Con el cierre en marcha, la tienda de San Miguel ofrece rebajas de hasta 50% en toda su oferta. Quienes quieran aprovecharlas deben considerar que el stock disponible será limitado y que las ofertas se mantendrán mientras la tienda siga abierta.

Descuentos

Según mostró un usuario de redes sociales, la tienda Easy de Cenco El Llano, en la comuna de San Miguel, está liquidando su stock con descuentos de hasta 50% en toda la tienda, en medio del proceso de cierre del local anunciado por Cencosud.

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