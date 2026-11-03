Kast se reúne con Giorgia Meloni en Roma: También visitará al papa León XIV

03 nov. 2026 - 14:26 hrs.

¿Qué pasó?

La gira europea del presidente José Antonio Kast continuó este martes con una reunión en Roma, junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien mantiene una estrecha relación política.

Durante el encuentro, el Mandatario le entregó una serie de obsequios, entre ellos un collar de lapislázuli y una selección de vinos de la firma Matarello.

La agenda del jefe de Estado contempla además una visita al Vaticano para reunirse con el papa León XIV, una vez que finalice su encuentro con Meloni. La audiencia forma parte de las actividades programadas durante su recorrido por Europa.

Su reunión con el rey Felipe VI de España

Previamente, Kast sostuvo una reunión en Madrid con el rey de España, Felipe VI, en lo que constituye su primera gira europea como presidente.

La cita se desarrolló en el Palacio Real y contó con la participación del canciller Francisco Pérez Mackenna y del embajador de Chile en España, Juan Antonio Coloma, quienes acompañaron al Mandatario durante la audiencia.