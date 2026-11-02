Presidente Kast llega a España y adelanta los objetivos de su gira por Europa: "Breve, pero con visión de Estado"

02 nov. 2026 - 14:22 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente José Antonio Kast defendió el carácter institucional de su primera visita oficial a Europa y sostuvo que el viaje busca fortalecer las relaciones internacionales de Chile con España e Italia, dos países que, según indicó, realizan importantes inversiones en nuestro país.

A su llegada a Madrid, el mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en España y luego explicó los objetivos de la gira.

“Esta es una gira breve, pero con visión de Estado, para fortalecer los lazos y las relaciones internacionales con España y con Italia, que son dos países que invierten de manera muy importante en nuestra nación y genera también un vínculo hacia toda la comunidad europea, por la cual tenemos muy buenas relaciones”, señaló.

Los encuentros agendados del Mandatario

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, destacó la importancia de esta primera visita presidencial al continente.

“El presidente José Antonio Kast iniciará su primera visita presidencial a Europa con tres destinos muy importantes para nuestro país, España, Italia y el Vaticano. Esperamos que este viaje sea un puente entre Chile y Europa para atraer las oportunidades que nuestro país necesita y los chilenos necesitamos para salir adelante”, afirmó.

La agenda contempla encuentros con el rey Felipe VI, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el papa León XIV. Además, el mandatario participará en actividades vinculadas a la Cumbre Iberoamericana, instancia en la que también se espera una reunión con autoridades españolas.

La visita se extenderá hasta el jueves y considera conversaciones orientadas a fortalecer los vínculos políticos, económicos y de cooperación entre Chile y Europa.

Desde Madrid, la cobertura de la gira también estuvo marcada por la contingencia nacional, particularmente por la controversia en torno a las rebajas de condenas y la situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat.