Investigan ciberataques a supermercados de seis países europeos: fallas en congeladores obligaron a retirar alimentos

02 nov. 2026 - 15:08 hrs.

¿Qué pasó?

A los ataques informáticos que afectaron a supermercados de Francia se suman ahora incidentes registrados en otros seis países europeos. Desde la madrugada de este lunes, decenas de establecimientos en Bélgica, Suecia, Luxemburgo, Estonia, Finlandia e Irlanda han reportado problemas en sus sistemas de refrigeración, lo que provocó un aumento de la temperatura de frigoríficos y congeladores.

La situación obligó a retirar alimentos frescos y congelados que se encontraban almacenados en estos equipos, debido a que ya no se podían garantizar las condiciones adecuadas de conservación.

Varias empresas se encuentran investigando posibles intrusiones informáticas. Sin embargo, no todos los incidentes han sido atribuidos directamente a un ciberataque.

Según lo explicado en el reporte, los hackers podrían ingresar a los sistemas conectados a internet o a redes WiFi de estos equipos y modificar sus temperaturas, provocando la pérdida de la mercancía almacenada.

La situación también encendió las alertas sobre la vulnerabilidad de otros dispositivos conectados a internet, como televisores, refrigeradores, aires acondicionados, luminarias y computadores, entre otros artefactos que también están presentes en los hogares.

En paralelo, distintos gobiernos europeos han llamado a la población a mantener reservas de alimentos y contar con un kit de emergencia que incluya agua, ante eventuales situaciones de crisis.