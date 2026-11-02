"Ojalá me recupere pronto": Adriana Barrientos publica varias imágenes tras someterse a operación

02 nov. 2026 - 15:37 hrs.

Adriana Barrientos fue sometida a una cirugía y mostró en sus redes sociales cómo transcurren sus días de recuperación. La intervención es una operación de hombro, relacionada con un asalto que sufrió en julio.

Preocupación antes del pabellón

Antes de entrar a la cirugía, la panelista publicó en sus historias de Instagram que se trataba de una operación bien complicada. También reconoció estar preocupada y entregó instrucciones por si algo salía mal, lo que generó inquietud entre sus seguidores.

Ya con la intervención realizada, Barrientos compartió una serie de fotografías de su estadía en la clínica. Las imágenes mostraron cómo ha sido su recuperación en las primeras horas y días posteriores a la operación.

El mensaje de Adriana Barrientos

Junto a las fotos, la modelo escribió un breve mensaje dirigido a sus seguidores: "Mis días en el hospital. Ojalá me recupere pronto".

En las imágenes se le ve utilizando un cabestrillo en distintas partes de la clínica. Incluso, recibió la visita del comunicador español Manu González.

Hasta ahora, Barrientos no ha entregado un parte médico con detalles del procedimiento ni de los plazos para volver a sus actividades.

Su cuenta de Instagram, donde suele compartir aspectos de su vida personal y de salud, será el principal canal para conocer cómo avanza su recuperación.

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