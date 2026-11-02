Michelle Carvalho se adelantó a la Navidad y ya "armó" el árbol: Contrató a una empresa para ayudarla

02 nov. 2026 - 13:22 hrs.

La modelo Michelle Carvalho ya tiene listo el árbol de Navidad de su casa, aunque no fue ella quien lo armó. A través de sus historias de Instagram, la influencer dejó en evidencia que contrató a una empresa de eventos para que se encargara del trabajo.

Del inicio al final del montaje

En sus publicaciones, Carvalho mostró el proceso completo. Primero compartió el inicio del proceso, con el equipo de la empresa trabajando en el montaje, y luego el resultado, con el árbol ya decorado y listo para las fiestas. Con ese registro, sus seguidores pudieron ver el antes y el después.

Una práctica cada vez más común

Contratar servicios de decoración navideña es una opción habitual entre figuras públicas, que recurren a empresas especializadas para obtener un resultado más elaborado y sin dedicarle horas al montaje.

En este caso, la modelo optó por mostrar el proceso a su comunidad, en lugar de presentar el árbol como un trabajo hecho por ella misma: "Viviendo la vida que siempre soñé", expresó.

El resultado muestra el árbol con sus respectivas luces y un detalle no menor: un tren de color rojo que daba vueltas.

Carvalho es una de las mujeres más influyentes en redes sociales en Chile, con 1,7 millones de seguidores en Instagram.

Revisa aquí los registros

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