"Ni siquiera pude votar": Michelle Carvalho responde a acusaciones y denuncia acoso en redes sociales

26 oct. 2026 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

La influencer brasileña Michelle Carvalho utilizó sus redes sociales para denunciar que está siendo víctima de acoso por parte de una cuenta de Instagram, situación que, según relató, también ha afectado a sus seguidores.

A través de una serie de historias, la exchica reality negó las acusaciones que la vinculan con una supuesta preferencia política por Flavio Bolsonaro y aseguró que los comentarios en su contra buscan generar odio.

“No sé de dónde inventaron que soy facha y que voy a votar por Bolsonaro. Una total mentira que solo busca generar odio desmedido gratuitamente. Ni siquiera pude votar hoy”, expresó.

Michelle Carvalho acusa acoso en redes sociales

En su publicación, Carvalho explicó que ha trabajado durante un tiempo en su salud mental y que ha procurado rodearse de personas que le hacen bien, además de alejarse de espacios que le generan malestar.

Sin embargo, afirmó que la aparición de una cuenta dedicada a atacarla y burlarse de ella ha afectado ese proceso.

“Si me vienen a molestar, yo prefiero, por salud mental, bloquear”, señaló, antes de pedir que no la mencionen en publicaciones que, según acusa, fomentan el hostigamiento en su contra.

“Estas inventando cosas para que vengan a acosarme. No soy facha. Te pido por favor que no me menciones”, agregó.

“Estoy viviendo mi vida en paz”

La modelo también cuestionó que, según su relato, integrantes de una comunidad digital hayan difundido mensajes en su contra y posteriormente se hayan contactado directamente con ella para insultarla.

En ese contexto, sostuvo que no se está metiendo con otras personas y que solo busca continuar con su vida sin recibir ataques: “Sé que esto hoy te hizo feliz de la misma manera como te hace feliz intentar destruir a otras mujeres”, manifestó en sus historias.

Finalmente, Carvalho relató que la situación la llevó a pedir ayuda a su psicóloga y psiquiatra, asegurando que enfrentó una fuerte crisis de pánico y que tuvo que recurrir a una medicación que llevaba tiempo sin tomar.

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