Desaparición de Benjamín Galdámez: Amplían búsqueda al río Mapocho tras confesión de un compañero de colegio

26 oct. 2026 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

La búsqueda de Benjamín Galdámez, joven de 19 años desaparecido en Maipú, se retoma este lunes luego de que su compañero de colegio de 20 años confesara haberlo asesinado. Según los antecedentes que entregó a la PDI, el cuerpo habría caído al Zanjón de la Aguada.

La familia de Benjamín denunció su desaparición como presunta desgracia a comienzos de la semana pasada, luego de perder contacto con él. Durante las diligencias, los investigadores identificaron como la última persona que lo vio con vida a un antiguo compañero de colegio, quien declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI) el viernes y reconoció ser el autor del crimen.

Los trabajos para encontrar al Galdámez comenzaron el sábado, pero hasta ahora no han dado resultados positivos. Además, las recientes lluvias aumentaron el caudal del Zanjón de la Aguada, lo que ha dificultado las labores de búsqueda.

Respecto a la confesión del detenido, Yasna Pastén, de la Fiscalía Regional Occidente, advirtió que "él señala o plantea una dinámica de ocurrencia de los hechos, pero esa es su declaración", por lo que es crucial para la policia poder encontrar mayores pruebas que permitan establecer qué sucedió con Galdámez.

Búsqueda se extiende al río Mapocho

Los equipos de busqueda encabezados por la Búsqueda de Ubicación de Personas (BRUP) de la PDI también se encuentran rastreando el río Mapocho, ya que allí desemboca el primer curso de agua del Zanjón de la Aguada. El director general de la PDI, Eduardo Cerna, explicó que durante este lu8nes participará la Brigada de Operaciones Subacuáticas para revisar el lecho del río.

"Hay información de sectores donde pudiese estar o haber algún elemento que pudiese permitirnos, ojalá, encontrar el cuerpo. Así que se está trabajando en ello", señaló Cerna en declaraciones que reproduce Radio Bío Bío. Pese a la confesión del imputado, aún no se ha establecido el móvil del homicidio.

¿Qué se sabe de la desaparición de Benjamín?

El 20 de octubre, Benjamín Galdámez visitó la casa de un amigo con quien mantenía un emprendimiento informal. Ambos habrían sostenido una suerte de reunión y, al salir del domicilio, el joven solicitó un vehículo de aplicación.

Según los antecedentes que se manejan, tras esto el imputado lo habría interceptado para robarle. De acuerdo con la declaración del propio detenido, el asalto habría terminado con un disparo que hirió a Benjamín.

Tras recibir el disparo, el joven habría caído al Zanjón de la Aguada. Sin embargo, todavía no está claro si cayó producto de las heridas o si el imputado lo arrojó al cauce. Respecto al imputado, el papá de Benjamín declaró: "Yo lo conocí cuando eran compañeros del colegio nomás, en básica, y no se veían de hace muchos, muchos, muchos años".