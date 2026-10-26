Posteo en TikTok lo delató: Así cayó adolescente involucrado en robo de auto a Mónica Rincón

26 oct. 2026 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

La periodista Mónica Rincón fue víctima de una encerrona durante la madrugada del martes 20 de octubre, cuando regresaba a su domicilio tras la conducción en un programa de CNN Chile. El asalto ocurrió en el sector de la Autopista Central con la Autopista Costanera Norte, en Santiago.

De acuerdo con un reportaje publicado por Las Últimas Noticias (LUN), la investigación permitió detener a un adolescente de 15 años, quien fue ubicado en un domicilio de la comuna de Huechuraba. Uno de los antecedentes clave habría sido una publicación en TikTok que mostraba el Mazda sustraído durante el robo.

El caso fue investigado por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Metropolitana Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), que siguió la pista del vehículo y recopiló antecedentes para identificar a los presuntos involucrados en el delito.

El posteo en TikTok que llamó la atención de los investigadores

Según consignó LUN, la publicación en TikTok mostraba una imagen del Mazda robado, junto a un mensaje que hacía referencia a conducir por la capital a gran velocidad. El contenido habría permitido relacionar el automóvil con uno de los vehículos utilizados por los delincuentes.

La dueña del Mazda, que había sufrido una encerrona anterior, reconoció el automóvil en las imágenes difundidas en redes sociales. Este antecedente fue relevante para las diligencias que desarrollaba la PDI.

Así ocurrió la encerrona a Mónica Rincón

El asalto a la periodista ocurrió cuando transitaba por el enlace entre la Autopista Central y la Costanera Norte, en dirección al oriente. Según los antecedentes publicados, el hecho se produjo cerca de diez minutos después de que saliera de las dependencias de CNN Chile, ubicadas en avenida Pedro Montt, en la comuna de Santiago.

La investigación permitió establecer que el vehículo robado en el primer episodio habría sido utilizado posteriormente en el asalto a Rincón. Los detectives trabajaron para identificar a los participantes y reconstruir la relación entre ambos hechos.

Adolescente fue detenido en Huechuraba

El menor de 15 años fue localizado por la PDI en un domicilio de Huechuraba. Según informó LUN, el adolescente mantenía antecedentes por hechos similares y quedó a disposición de la justicia.

El fiscal Marcelo Soto, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, señaló que el asalto a Mónica Rincón y la encerrona que lo precedió presentaban similitudes, entre ellas el uso de disparos al aire. Además, el subprefecto René Quintanilla, jefe de la BIRO Metropolitana Centro Norte, indicó que el menor habría participado en otros delitos de características similares.

El adolescente fue formalizado por robo con intimidación y, debido a su edad, quedó sujeto a las medidas correspondientes al sistema de justicia penal adolescente.

Por su parte, Mónica Rincón, quien se encuentra en Brasil cubriendo la elección presidencial, declinó realizar comentarios sobre el caso.