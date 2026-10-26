Rojo Edwards pide renuncia de ministro Rabat por rebaja de condenas: "La magnitud del error es tan grande, que no debiese seguir"

26 oct. 2026 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

El senador Rojo Edwards (Ind) sostuvo que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, debería dejar su cargo tras la polémica por la rebaja en las penas a 56 condenados por delitos sexuales.

Aunque descartó cuestionar las convicciones del secretario de Estado, afirmó que el error tendría consecuencias para el sector político al que pertenece.

"La magnitud del error es tal que yo sí creo que el ministro no debiese seguir en su puesto", señaló Edwards, quien advirtió que, de mantenerse Rabat en sus funciones, la controversia podría prolongarse.

"El ministro no debiese seguir"

El senador sostuvo que la controversia podría afectar la agenda con la que su sector llegó al Gobierno, especialmente en materia de seguridad y combate a la delincuencia.

“Y por lo tanto, yo creo sinceramente que el ministro, a pesar de haber hecho una buena labor, la magnitud del error es tan grande, que creo que el ministro no debiese seguir y ojalá que él pueda renunciar para hacerle la vida más fácil al sector y al Presidente”, manifestó.

Luego de los dichos de Edwards en Radio Infinita, el Presidente José Antonio Kast ofreció un punto de prensa en donde confirmó la continuidad de Rabat.