Colectivos XL y mayor antigüedad: Los cambios a la norma de los taxis que permite transportar hasta ocho pasajeros

26 oct. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

Los taxis colectivos podrán duplicar su capacidad y transportar hasta ocho pasajeros, además del conductor. Ese es uno de los principales cambios de la modificación al Decreto Supremo 212 del Ministerio de Transportes, publicada en el Diario Oficial el 13 de octubre.

La nueva normativa actualiza los requisitos para los vehículos que prestan servicios de taxi, con cambios en la capacidad, la antigüedad y las condiciones técnicas exigidas para incorporarse al sistema.

Colectivos podrán transportar hasta ocho pasajeros

La modificación permite que los taxis colectivos amplíen su capacidad, dando paso a los llamados “colectivos XL”, que podrán llevar hasta ocho pasajeros, con un máximo de nueve personas a bordo, incluido el conductor.

La medida busca ampliar las alternativas de transporte y permitir que estos servicios trasladen a más personas en un mismo recorrido.

Sin embargo, los colectivos deberán mantener una cilindrada mínima de 1.400 cc o su equivalente, según la normativa vigente.

"Reducir la cilindrada no significa renunciar a los estándares técnicos y de seguridad. Se mantienen las exigencias de fabricación, carrocería, puertas, asientos y requisitos técnicos establecidos para estos servicios. Estas modificaciones actualizan reglas que habían quedado atrás respecto de la evolución de la industria automotriz", expuso el ministro de Transportes, Louis de Grange, según consignó Las Últimas Noticias.

"Aunque ahora la norma permite más de nueve asientos, incluido el conductor, y más hileras de asientos, éstas deben ser transversales al vehículo. Además, los vehículos deben seguir cumpliendo otras normas, como contar con cuatro puertas de acceso, sin considerar el maletero", agregó.

Cambia la antigüedad máxima de los vehículos

Otro de los ajustes modifica el límite de antigüedad permitido para los taxis. La norma establece un máximo de 15 años, unificando el plazo para la Región Metropolitana y el resto del país.

Además, los vehículos que se incorporen al sistema bajo las condiciones previstas en la ley podrán tener hasta cinco años de antigüedad al momento de su inscripción, en lugar del límite anterior de un año.

"Las modificaciones al DS 212 también modernizan las reglas de antigüedad de los vehículos, facilitando la incorporación y renovación de automóviles técnicos y de seguridad exigidos en Chile", sostuvo De Grange.

Se mantienen las exigencias de seguridad

Los cambios no eliminan las exigencias técnicas y de seguridad que deben cumplir los vehículos destinados al transporte público remunerado de pasajeros.

Entre los requisitos que se mantienen están las condiciones de acceso al vehículo y las medidas de seguridad correspondientes. La modificación busca actualizar las reglas para adaptarlas a las características y tecnologías de los automóviles actuales.

¿Aumentará la cantidad de taxis en Santiago?

La modificación no significa que se puedan inscribir libremente nuevos taxis en la Región Metropolitana. El congelamiento del parque de taxis se mantiene sujeto a la legislación vigente, que contempla mecanismos excepcionales para autorizar nuevas inscripciones.

Por otra parte, los servicios de transporte solicitados mediante aplicaciones se rigen por la Ley 21.553, conocida como Ley EAT. Su reglamento sigue un proceso distinto al de esta modificación.