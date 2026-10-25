"Administración desleal": Exfiscal explica quién podría ser responsabilizado en investigación por millonarias pérdidas de las AFP

25 oct. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de conocerse las millonarias pérdidas en los fondos D y E de las AFP, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte anunció que investigará las denuncias presentadas al respecto, pese a que muchos creen que la situación "quedará en nada".

Para conocer sobre este proceso, Meganoticias Siempre Juntos conversó con la exfiscal Marisa Navarrete, quien explicó cuál es el tipo de delito a investigar y quiénes podrían ser sindicados como responsables de estas malas inversiones.

"Administración desleal"

En su conversación con Luis Ugalde, la expersecutora explicó que el Ministerio Público debería centrar su investigación en el delito de "administración desleal", el cual "tiene una existencia relativamente nueva en nuestro país, porque se creó el año 2018".

Navarrete señaló que dicho delito "castiga a quien tiene la administración de un patrimonio ajeno, pero efectúa actividades que le causan un perjuicio evidentemente ligado a actuaciones, de alguna manera, que van en contra de los intereses de quien es titular de ese patrimonio".

"Ese delito castigaría en principio a aquellos que son representantes legales, que son los que participaron en las decisiones", anunció inmediatamente después.

Pero eso no es todo, ya que también explicó que se podría castigar a la "persona jurídica", es decir, a la propia AFP, ya que recordó que "tenemos una nueva ley de delitos económicos donde todo esto va complejizándose aún más".

Respecto a las dudas sobre la investigación, Navarrete dijo que es apresurado indicar que todo "quedará en nada", ya que "hay que investigar si estas decisiones que fueron tomadas por los ejecutivos en cada una de las AFP fueron decisiones que tuvieron por objeto salvaguardar el patrimonio de los afiliados o tuvieron otros intereses".

Además, sostuvo que "el punto a revisar" es el hecho de que "hayan sido las siete AFP las que hicieron lo mismo, no fue una".

La exfiscal no quiso afirmar que haya sido algo "concertado", pero sí que puede deberse a lo que los economistas denominaron "efecto a manada", o sea, "que se van copiando cada una de ellas esta actuación".

Navarrete sostuvo que "hay que verificar en la investigación cuáles fueron las reales motivaciones para hacer estas inversiones", ya que recordó que las AFP "no son una sociedad anónima cualquiera".

"Es una actividad económica que está especialmente regulada y que está sujeta a deberes específicos de resguardo del patrimonio que están administrando (...) Aquí hay obligaciones de las AFP no solamente de asegurar una rentabilidad, sino también la seguridad de los fondos que ellos están administrando", cerró.

Diputados buscan crear comisión investigadora

En el debate también participó el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), quien se mostró esperanzado en que mañana la Cámara de Diputadas y Diputados respaldará la creación de una comisión que investigue estas millonarias pérdidas.

"Espero que mañana sea una votación unánime; tenemos las firmas. Mañana a las cinco de la tarde, la Cámara de Diputados, espero, va a acordar de manera unánime crear una Comisión Especial Investigadora para saber efectivamente qué es lo que pasó", sostuvo.

"Yo espero que sea una señal tan potente como lo que hemos visto en estos días, donde ningún sector político ha salido a defender esto que han hecho las AFP", agregó el parlamentario.

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