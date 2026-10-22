Rau asegura que proceso sancionatorio por pérdidas del Fondo E podría terminar en una "restitución patrimonial" de las AFP

22 oct. 2026 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, llamó a los afiliados a no tomar decisiones apresuradas frente a las pérdidas registradas en los fondos de pensiones D y E. La autoridad sostuvo que el proceso sancionatorio iniciado por la Superintendencia de Pensiones podría derivar en una restitución patrimonial, mientras pidió prudencia a quienes estén próximos a jubilarse.

En medio de la preocupación por el impacto de las caídas en los ahorros previsionales, el secretario de Estado afirmó que el Gobierno está ocupado en la materia y recalcó la importancia de conocer los resultados de la investigación antes de tomar decisiones.

“Ciertamente que como Gobierno estamos ocupados en esta materia, los ahorros previsionales de los chilenos, de nuestros compatriotas, sabemos que son muy importantes”, señaló Rau.

Rau llama a no tomar decisiones apresuradas al jubilar

El ministro recomendó que, en la medida de lo posible, quienes estén próximos a pensionarse evalúen postergar su decisión por algunos meses, mientras se conocen los resultados del procedimiento contra las administradoras: “Nosotros pedimos que no tomar decisiones apresuradas en la medida que (la jubilación) se pueda postergar por unos meses”, sostuvo.

En esa línea, explicó que es necesario conocer si la investigación determinará sanciones y si estas podrían incluir la restitución patrimonial de los fondos afectados.

“Necesitamos conocer esta investigación, si van a haber sanciones, si va a haber restitución patrimonial o no, entonces, en la medida que uno pueda no tomar la decisión en estos meses actuales, la prudencia es buena consejera en este caso”, afirmó.

Sin embargo, Rau también hizo una distinción para quienes no pueden aplazar su jubilación. “Si es que las personas no pueden esperar, que se informen bien”, advirtió.

¿Qué pasa con las distintas modalidades de pensión?

El secretario de Estado recordó que existen diferentes modalidades para pensionarse, entre ellas el retiro programado y la renta vitalicia, cuyos efectos pueden variar frente a las fluctuaciones de los fondos previsionales.

“Existen distintos tipos de modo de pensiones, retiro programado, renta vitalicia, entonces son distintos los efectos que tienen estas caídas en los fondos de pensiones”, explicó.

Por ello, el llamado del ministro fue a informarse sobre las alternativas disponibles y considerar sus implicancias antes de tomar una decisión previsional.

¿Qué ocurrirá con los futuros fondos generacionales?

Consultado sobre las garantías para evitar que se repita un episodio similar con los fondos generacionales que se implementarán, Rau mencionó una normativa del 9 de abril que establece límites a este tipo de inversiones: “Esa es una primera medida”, indicó, aludiendo a la regulación vigente establecida por la Superintendencia de Pensiones.

El ministro agregó que la estructura de los fondos generacionales sería distinta y que, a su juicio, no estaría presente el mismo incentivo al “comportamiento manada” que, según planteó, se observó durante este episodio.

De todas formas, recalcó que el proceso sigue en desarrollo y que los antecedentes que se obtengan podrían servir para la futura implementación de este sistema.

Siete AFP enfrentan procedimientos sancionatorios

La Superintendencia de Pensiones inició procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras, luego de fiscalizaciones relacionadas con las pérdidas de valor que afectaron especialmente a los fondos tipo D y E.

La investigación busca determinar si existieron eventuales incumplimientos del deber de lealtad y diligencia establecido en el artículo 147 del Decreto Ley N.º 3.500 y en la Norma de Carácter General N.º 340.

Por ahora, una eventual restitución patrimonial no constituye una medida ya aplicada. Su procedencia dependerá de los resultados de la investigación y de las decisiones que adopte la autoridad competente.