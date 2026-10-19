Mario Marcel apunta contra las AFP por pérdidas del Fondo E y pide evaluar "alguna propuesta de compensación"

19 oct. 2026 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Hacienda Mario Marcel cuestionó la estrategia de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tras las fuertes pérdidas registradas por el Fondo E y llamó a evaluar eventuales mecanismos de compensación para los afiliados afectados.

En entrevista con Radio ADN, el economista sostuvo que las administradoras tomaron decisiones de inversión que expusieron a un fondo considerado de menor riesgo y criticó que se intente minimizar el impacto de las pérdidas argumentando que solo una parte de sus afiliados está cerca de la edad de jubilación.

Marcel también apuntó a los antecedentes que, según afirmó, ya existían antes de que se establecieran restricciones a las operaciones con derivados. En ese contexto, cuestionó que las AFP no se anticiparan a los cambios regulatorios y planteó que deben entregar explicaciones a sus afiliados.

Mario Marcel acusa inacción de las AFP

Durante la conversación, el exministro sostuvo que las pérdidas del Fondo E están relacionadas con decisiones adoptadas por las propias administradoras y cuestionó el nivel de exposición asumido por estas inversiones.

“Me parece que es claro que lo que ha ocurrido con el Fondo E tiene que ver con decisiones de las administradoras. Nadie las obligó a tomar todas estas posiciones de derivados, nadie las obligó a hacerlo con los fondos que a la ciudadanía, a los afiliados, se les comunica como el menos riesgoso”, afirmó.

Pide evaluar compensaciones para los afiliados afectados

Marcel también cuestionó los argumentos de la industria previsional respecto de la proporción de afiliados del Fondo E que está próxima a jubilarse. A su juicio, el impacto de las pérdidas debe analizarse considerando la situación particular de cada persona y no únicamente cifras generales.

En ese sentido, llamó a las administradoras a entregar explicaciones y disculpas, además de estudiar alternativas que permitan compensar a quienes resultaron más perjudicados.

“Entonces, partamos por lo menos por las explicaciones, por las disculpas, en fin, y veamos si es posible, si estas administradoras son capaces de generar alguna propuesta de compensación”, cerró.